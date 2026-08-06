"Es un mercado en punto de inflexión": la visión de una tecnológica argentina que escala su negocio en Uruguay

"El mercado uruguayo está en un punto de inflexión, las empresas están tomando serias decisiones de transformación digital, que tal vez estaban un poco postergadas. Eso, sumado a que es un país muy prolijo y estable, con una madurez institucional ejemplar, y con un ecosistema tech atractivo, hace que queramos estar ahí. Es un mercado que nos interesa desarrollar». Esa es la visión que impulsa a la empresa tecnológica argentina Datawise a fortalecer su presencia en Uruguay, según explicó Germán Rossi, gerente regional a nivel comercial y de marketing de la compañía.

La empresa ofrece soluciones integrales de infraestructura tecnológica, ciberseguridad, inteligencia artificial (IA), conectividad, almacenamiento en la nube, centros de datos y observabilidad, entre otras servicios.

Fundada en 2010, Datawise emplea a más de 150 personas y opera en Chile, Perú y Uruguay, además de Argentina. En sus más de 700 clientes figuran Banco de Chile, Banco de Crédito del Perú y las multinacionales Despegar, Bechtel (ingeniería) y Kuehne+Nagel (transporte y logística).

Apuesta local

Tras comenzar su expansión regional hace unos siete años, ahora la compañía se encuentra en una etapa de consolidación y crecimiento que también abarca a Uruguay, indicó Rossi.

En el mercado local conformó un equipo de ventas integrado por perfiles con experiencia en destacadas empresas tecnológicas del país, con el objetivo de aprovechar su conocimiento de la plaza uruguaya tanto a nivel técnico como comercial y de relacionamiento con potenciales clientes.

El resto de la operativa se gestiona desde Argentina. Sin embargo, el plan, según adelantó el ejecutivo, es armar equipos de preventa y de operaciones para hacer más fuerte la propuesta de Datawise en el país.

Además del equipo comercial y administrativo con el que ya cuenta en Uruguay, la compañía no descarta la posibilidad de crecer a través de la incorporación de profesionales especializados en áreas técnicas como IA e infraestructura.

Las condiciones de estabilidad macroeconómica y el desarrollo del ecosistema tecnológico posicionan a Uruguay como un potencial hub financiero para la compañía.

«En ese sentido, es un excelente aliado estratégico para toda la región», destacó Rossi.

Inteligencia artificial. Vadym - stock.adobe.com

Foco en servicios

A pesar de su pequeña escala, el mercado uruguayo presenta oportunidades atractivas para Datawise en sectores como banca, seguros y organismos públicos, evaluó el gerente, quien aseguró que la empresa dispone de todo su portafolio de soluciones a nivel local.

Con respecto al tamaño de los clientes que pueden atender, explicó que las tecnologías que venden «tienen capacidad para dar servicios a todos» sin importar su escala y subrayó: «Las marcas que manejamos y los desarrollos que implementamos se adaptan a cualquier necesidad y volumen».

En plena expansión, la empresa está invirtiendo en marketing digital y en el desarrollo de proyectos locales para profundizar su vínculo con el mercado y poner el foco no solo en infraestructura, sino también en servicios tecnológicos, un segmento donde aspiran a hacerse fuertes, dijo Rossi.

«Para llegar a ese objetivo, la gente te tiene que conocer y tenerte confianza, porque son relaciones de largo plazo», explicó el ejecutivo de Datawise. «Obviamente, el ‘fierro’, la tecnología, la nube, las licencias y las marcas que manejamos son súper conocidas -por ejemplo, HP y Microsoft-, pero si no tenés detrás una empresa de confianza, que esté en las buenas y en las malas y que te atienda 24/7, no vas a poder hacer mucho. Por eso, ahora estamos en la etapa de crecimiento y de hacernos conocidos», concluyó.