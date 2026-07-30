Startup uruguaya TecsPal concretó su venta a estadounidense Vensure Employer Solutions

TecsPal, la empresa uruguaya especializada en la gestión global de activos de tecnologías de la información (ITAM) para equipos distribuidos, cerró su venta a Vensure Employer Solutions, un grupo global con sede en Chandler, Arizona, Estados Unidos.

La startup fue creada en 2022 por Juan Pablo Bordaberry (CEO), Santiago Alcuri (director de Operaciones) y Juan Manuel Cat (director de Ingresos) y desde entonces creció 100% bootstrapped, es decir, sin recibir inversión externa.

Según comentó Bordaberry a El Empresario, la operación se concretó tras casi un año de negociaciones e implica la venta del 80% de la compañía.

La oportunidad «surgió porque vimos un potencial de sinergia entre el mundo de los recursos humanos y la gestión global de hardware. Entonces optamos por abrirnos al mundo de los partnerships y las alianzas para subirnos al servicio de este tipo de empresas. En esa búsqueda dimos con Vensure. Ellos vinieron con la intención de hacer una adquisición, pero al inicio no queríamos hacerlo porque estábamos bien y éramos muy rentables. Sin embargo, fuimos entendiendo que, a través de todo lo que están armando, podíamos dar un salto. Vamos a crecer mucho más rápido», reconoció.

Otro factor que terminó de convencer a los emprendedores de cerrar la venta fue comprobar que compartían el «fit cultural y la visión» con Vensure. A eso se sumó que la empresa planteó que TecsPal mantenga su nombre y estructura, sin cambios.

«Es tan grande la nueva compañía que volvemos a sentirnos como hace cuatro años, pensando cómo escalar y llevar esto al siguiente nivel, liderándolo desde Uruguay, como siempre y con la misma gente», destacó el CEO.

Tecspal. Todo el equipo de la empresa se mantendrá, el plan es triplicar la operación en dos años. Foto: Gentileza Tecspal

Triplicar la escala

Según explicó Bordaberry, el plan en esta etapa es pasar de más de 60 a 200 colaboradores hacia 2028, con fuerte énfasis en la incorporación de talento joven uruguayo. De hecho, la empresa proyecta triplicar la facturación actual en 2027 (ver recuadro).

Para ello, unirse a Vensure le permitirá «ganar en velocidad» al sumar el respaldo y la escala de un grupo global para «acortar el camino hacia clientes más grandes y nuevos mercados».

«Esto nos va a potenciar. Nos subimos a una empresa de primer nivel en employer solutions (soluciones para empleadores), que es muy fuerte en Estados Unidos y está dando sus primeros pasos a nivel global. A través de su tecnología, sus adquisiciones y servicios, vamos a llegar a un producto global y ofrecer todo el ciclo de un empleado, con Tecspal en el rol de la entrega, control y recupero de equipos», detalló.

Por su parte, Alex Campos, CEO de Vensure, destacó que «Tecspal construyó un negocio impresionante, con profunda experiencia en la gestión de activos tecnológicos para equipos distribuidos en todo el mundo». En su visión, «al incorporar a Tecspal a la familia de empresas de Vensure, ampliamos nuestra capacidad de acompañar a organizaciones en todo el mundo con la tecnología, el talento y las soluciones de negocio que necesitan para operar y crecer con confianza».

Su empresa integra un portafolio de soluciones que incluye tecnología para la gestión de recursos humanos, servicios gestionados, servicios de PEO (professional employer organization), tercerización de procesos de negocio global y servicios de employer of record (EOR). Hoy brinda servicio a más de 161.000 compañías en todo Estados Unidos y en más de 175 países, y procesa más de US$ 153.000 millones al año.