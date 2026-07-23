El joven que emprendió desde una oficina en el baño y convirtió su startup en un negocio de US$ 15.000 millones
Shayne Coplan es el fundador y CEO de Polymarket, una plataforma de mercados de predicción, donde las personas hacen sus pronósticos sobre toda clase de eventos. Su fortuna asciende a US$ 1.000 millones.
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