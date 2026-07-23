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El País El Empresario

El joven que emprendió desde una oficina en el baño y convirtió su startup en un negocio de US$ 15.000 millones

Shayne Coplan es el fundador y CEO de Polymarket, una plataforma de mercados de predicción, donde las personas hacen sus pronósticos sobre toda clase de eventos. Su fortuna asciende a US$ 1.000 millones.

Diego Ferreira
Diego Ferreira
23/07/2026, 04:00
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Shayne Coplan, CEO de Polymarket.

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