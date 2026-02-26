Es ingeniero y se volvió multimillonario gracias a los «ojos robot» que creó con su empresa Orbbec

Howard Huang (Huang Yuanhao en chino, su idioma natal) tiene una fortuna estimada en US$ 1.100 y lidera una empresa que está por convertirse en el principal proveedor de sensores de visión 3D del mundo. ¿Cómo logró posicionarse como lider de negocios un ingeniero óptico? Gracias a la inversión de unos amigos y con la ambición de imitar la visión humana con robótica.

Huang nació en China hace 46 años, hijo de un padre con trabajo público y una madre maestra de secundaria, se interesó desde joven en la ingeniería, materia que estudió en una licenciatura en la Universidad de Pekín, en una maestría en la Universidad Nacional de Singapur y en un doctorado en la Universidad de Hong Kong. Se especializó en medición óptica 3D y se convirtió en investigador, pero en la academia solo veía datos y no la aplicación de los mismos en la vida real, por lo que decidió ingresar en el mundo del emprendedurismo.

Camino emprendedor

Decidido a llevar sus conocimientos al servicio de la innovación, en 2013 le pidió un préstamo de 10 millones de yuanes (US$ 1,4 millones) a cuatro amigos de la universidad y comenzó a construir una línea de producción de sensores de visión 3D en una fábrica alquilada. Así, en Shenzhen, nació Orbbec. Pero Huang no sabía de negocios, ni de gestión de empresas, equipos y procesos que fueran más allá del diseño de una investigación particular, y pronto las dificultades aparecieron. En entrevistas, el hoy empresario ha recordado que la academia «era sencilla», pero que abrir su propia empresa «fue todo un reto».

Se enfocó en crear «ojos inteligentes» para el mercado de la robótica, y se especializó en crear cámaras capaces de capturar colores y profundidad para escanear caras o identificar objetos; así como en sensores de detección de luz de largo alcance que se utilizan para navegar. Actualmente su tecnología se puede utilizar en la robótica industrial, en robots autónomos, en drones y también en humanoides que trabajan con inteligencia artificial (IA).

De a poco la firma china fuecaptando clientes de alto perfil y la atención de inversores como MediaTek Ventures, SAIF Partners o Ant Groupe. Este último grupo, dueño del 9% de las acciones de la empresa, es propietario de la plataforma de pagos digitales Aliplay, que utiliza las cámaras de Orbbec para el servicio de pagos sin contacto, a través del reconocimiento facial.

Su tecnología se utiliza en robots humanoides.

Negocio y humanoides

En 2022 la empresa china salió a bolsa en el mercado tecnológico de Shangái, Star, donde obtuvo una oferta pública inicial de US$ 169 millones. Con la irrupción de la IA en el mercado y una capitalización que hizo posible aumentar la investigación y producción, Orbbec se potenció. Con un equipo de más de 300 ingenieros, la firma empezó a especializarse en robótica y adentrarse en mercados como el de los fabricantes de robots de servicio (como de limpieza). Hoy en día, la compañía china comercializa el 70% de los sensores de visión 3D que utilizan los servicios móviles de China y Corea del Sur, además, abastece a empresas especializadas en robots móviles autónomos (AMR por sus siglas en inglés), para el sector logístico e industrial. Aunque el foco de Huang hoy está puesto en los humanoides, una innovación de la industria tecnológica en la que el empresario ve el horizonte de crecimiento de su firma.

En 2025 Orbbec fue parte de una competencia global, la primera edición de los Juegos Mundiales de Robots Humanoides, en Pekin, donde más de 500 robots diseñados en 16 países, salieron a competir por el mejor desarrollo en 26 disciplinas como atletismo, danza y fútbol.

La empresa fue proveedora de los sensores de visión que formaron los ojos de los robots presentado por el Instituto de Investigación Estatal X-Humanoid, de China, que se llevaron 10 medallas: Tien Kung Ultra, un robot bípedo de 1,8 metros y Tian Yi, un robot con ruedas. El primero ganó la competencia de atletismo y el segundo en la competencia de manipulación de materiales de fábrica.

Tras la competencia, Huang destacó en una entrevista que el objetivo de Orbbec es «dotar a los robots de capacidades de visión que superen las de los humanos».

Ese mismo año, la empresa, que se define en su página web como «proveedor líder de robótica y visión artificial», duplicó sus ingresos con respecto al 2024 y registró un beneficio neto de US$ 9,8 millones.

En enero de este año, Orbbec se posicionó entre las 20 mejores empresas del Hurun China AI Top 50, ranking que identifica a las empresas chinas más valiosas centradas en la IA, convirtiéndose en la única firma de su rubro en lograr entrar en ese lugar.