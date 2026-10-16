El potencial oculto de la Inteligencia Artificial para empresas, según experto de Gemini en evento Fenicio Talks

Hoy, ya no basta con que las empresas sumen inteligencia artificial (IA) a sus operaciones, sino que es más importante que miren el mapa completo y generen una estrategia. Así lo afirmó Pedro de Sá, regional account executive de Gemini, de Google, quien llegó desde Chile para ser parte Fenicio Talks, evento que renuió a expertos en tecnología y comercio para hablar de los avances, los desafíos y las oportunidades que presenta el e-commerce.

El experto sostuvo que para obtener mejores resultados comerciales, las empresas tienen que enfocarse en utilizar la IA no solo para resolver tareas puntuales, sino para rediseñar sus procesos desde una mirada más integral, que reúna datos y se base en una estrategia transversal a la empresa. Eso las llevará a mejoras competitivas, indicó, porque si los diferentes equipos que componen las organizaciones utilizan diversos proveedores de IA y no se comunican correctamente, no se recorre el mismo camino, dijo.

«Si una empresa está trabajando con cinco proveedores completamente distintos, cada uno está haciendo lo que quiere, y eso no es una estrategia. Hoy siento que falta un poco más de visión estratégica, más que tecnológica», opinó, y llamó a cambiar las preguntas que se hacen las empresas.

Por ejemplo, en vez de pensar cómo ahorrar 10 o 20 minutos gracias a la IA, el desafío pasa por identificar qué actividades pueden rediseñarse y qué tareas pueden delegarse a la tecnología.

En ese marco, la automatización de tareas, la integración de datos y el desarrollo de agentes de IA especializados, se ven como oportunidades para mejorar a nivel de productividad y resultados comerciales.

Durante su charla, Sá presentó Gemini Enterprise, la plataforma de IA de Google pensada para empresas, que permite crear agentes especializados en tareas y áreas, como por ejemplo finanzas o marketing, reunir datos y crear un flujos de trabajo unificados. En la plataforma se pueden encontrar facilidades desde el manejo del correo electrónico y el calendario, hasta los reportes de sistemas comerciales, las plataformas de marketing y las bases de datos corporativas.

Enfocado en las ventas online -tema en el que se enmarcó el evento de Fenicio-, Sá explicó que los equipos de marketing de las empresas pueden contar con la IA para analizar campañas y proponer acciones publicitarias que lleven a más conversiones de ventas.

Avidéz por la IA

Finalmente, el especialista de Google destacó que los usuarios latinoamericanos muestran un «gran entusiasmo» por experimentar con nuevas herramientas de IA, y que ese interés se puede ver en las experiencias de compras que esperan tener.

«El usuario latino es el que más rápido adopta la tecnología en todo el mundo, y lo que estamos viendo es un time to market de las empresas que no acompaña esas ganas del usuario de utilizar la tecnología», reflexionó, y llamó a las empresas a prestarle atención a esas nuevas demandas para cumplir con las expectativas de los usuarios.