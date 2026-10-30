El Pacto Global de las Naciones Unidas cita a líderes en Uruguay para debatir sobre sostenibilidad

El Foro de Líderes de Latinoamérica y Caribe (LAC) tendrá a Uruguay como sede y reunirá en Montevideo a referentes empresariales para disertar sobre sostenibilidad en el ámbito de los negocios. Será el segundo congreso regional sobre esta temática impulsado por el Pacto Global de las Naciones Unidas y se realizará el martes 3 y miércoles 4 de noviembre en el auditorio del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), en Montevideo.

El encuentro convocará a líderes empresariales de la región, representantes de gobiernos y organismos internacionales, instituciones financieras, integrantes de la academia y otros actores estratégicos para promover la colaboración regional y avanzar en soluciones sostenibles que puedan desarrollarse desde Latinoamérica y el Caribe.

El evento dará continuidad al encuentro realizado en Panamá en 2024, donde el desarrollo sostenible en las empresas se puso sobre la mesa como un tema de interés.

Desde el Pacto Global destacan la importancia de implementar soluciones capaces de responder a desafíos «cada vez más complejos» para avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). También exhortan al sector privado a estar atento, ya que las empresas desempeñan un papel cada vez más relevante.

Las organizaciones no solo están llamadas a gestionar los riesgos que se asocian a la sostenibilidad, sino también a impulsar y desarrollar la innovación, dinamizar la inversión, fortalecer la resiliencia de sus cadenas de valor y colaborar con otros actores para generar impactos positivos a escala, que se puedan replicar.

Comprometer y hacer

«Del compromiso a la acción» será la consigna del evento, en el que se abordarán temas como derechos humanos y laborales, acción climática, finanzas sostenibles, anticorrupción, sostenibilidad en las cadenas de valor y la implementación de la inteligencia artificial en los negocios.

Los expertos disertarán sobre cómo traducir los compromisos empresariales en iniciativas concretas. En línea con ese objetivo, una de las mesas de diálogo analizará el desafío de lograr que las cadenas de suministro sean sostenibles.

La regulación en esta materia ha transformado las cadenas de valor a nivel internacional, y cada vez son mayores las exigencias que deben cumplir las empresas en aspectos como el cuidado de la biodiversidad, el clima, los derechos humanos, la trazabilidad de sus productos y la protección de los datos. En ese sentido, los expertos evaluarán cómo estas demandas impactan en las organizaciones y qué capacidades deben desarrollar para responder sin perder competitividad.

Durante las charlas del Foro de Líderes LAC se presentarán casos reales de compañías y organismos de la región, que permitirán aprender de quienes ya buscaron soluciones a distintos problemas de sostenibilidad en el ámbito empresarial.

Referente regional

El Foro, que contará con charlas y espacios de networking, busca consolidarse como un espacio de referencia a nivel regional para empresarios y actores del sector público, en el que se intercambien ideas y se generen alianzas para fomentar soluciones sostenibles.

Se prevé una asistencia de más de 300 personas. Participarán delegaciones de las 11 redes locales del Pacto Global en América Latina y el Caribe, así como representantes de distintos países, de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe y de la Oficina Global, con sede en Nueva York. También entre los oradores estará el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño.

Durante la primera jornada se realizarán varias conferencias, mientras que en la segunda contará con talleres y mesas de trabajo para analizar temas concretos.

Sanda Ojiambo, subsecretaria general y directora ejecutiva del Pacto Global de las Naciones Unidas, junto a Gabriel Cimas, presidente del Pacto Global Red Uruguay, abrirán el evento en la mañana del martes.

Roberto Alvo, CEO en LATAM Airlines; Ernesto Fernández Polcuch, Coordinador Residente de las Naciones Unidas en Uruguay, director de UNESCO; Cristina Cano, directora ejecutiva, Pacto Global Red Paraguay,

Chair LAC Regional Council; Laura Kotsachis, Directora de Asuntos Corporativos de Salus y Gustavo Monzón, Vicerrector de la Comunidad Universitaria, Universidad Católica del Uruguay, serán algunos de los oradores de la primera parte del evento, en la mañana del martes.

Gabriel Cimas, CEO de Gabriel Cimas Aduanas & Logisticas and Board Chair, Pacto Global Red Uruguay;

Ana Paula Carracedo, Presidenta del Consejo Directivo, Pacto Global Red Brasil y Directora de Integridad y líder global en Gobernanza Corporativa, Riesgo y Cumplimiento (GRC); Patricia Malnati, CEO de Jomsalva S.A. y Board Chair del Pacto Global Red Argentina, encabezarán la conversación de Boards de las redes localdes de LAC.

Ximena Behoteguy, Presidenta del Banco FIE; Constanza Gorleri, Directora de Sostenibilidad del Grupo Financiero Galicia; Lucia Sossa, Directora Ejecutiva del Pacto Global Red Bolivia; Felipe Filomeno, Director Ejecutivo del Pacto Global Red Uruguay; Sofia Ferrari, Gerenta de Sostenibilidad, Mejora Continua y Relaciones Institucionales en Argenti Lemon; Maria Daniel, Directora General de EY Caribbbean; Carolina Moreira, CSO en Montes del Plata; Flavio Fuertes, director ejecutivo, Pacto Global Red Argentina y Deputy Chair Regional Network Council LAC; Jorge López-Dóriga, CSO deGrupo AJE; Jimena Rossell, Gerenta de Asuntos Corporativos, CBC Guatemala; Marcelo Sabanes, Responsable de Desarrollo Sostenible y Gestión de Riesgos en Casa Rica; Ximena Bedoya, Líder de Sostenibilidad y ESG en Parque Arauco; Victor Malagón, Director Ejecutivo del Pacto Global Red Colombia y Qahir Dhanani, Socio & Director Ejecutivo en Boston Consulting Group (BCG) también serán oradores.



El País y el Pacto Global Red Uruguay firmaron una alianza para coproducir el Foro LAC 2026.

El acuerdo se oficializó en setiembre en las oficinas de El País, con la participación de Guillermo Scheck, CEO de El País, y Gabriel Cimas, presidente del Consejo Directivo de Pacto Global Uruguay.

El encuentro coincidirá con un doble aniversario: los 26 años de la creación del Pacto Global de las Naciones Unidas y los cinco años del relanzamiento de su Red Local en Uruguay.