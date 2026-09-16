Uruguay será sede del Foro LAC '26: Pacto Global y El País sellan alianza para el mayor congreso regional de sostenibilidad empresarial

Durante años, la sostenibilidad ocupó en las empresas un espacio asociado principalmente a la responsabilidad social, la reputación corporativa y determinadas acciones ambientales o sociales. Hoy el escenario es diferente. El cambio climático, las nuevas exigencias regulatorias, las demandas de consumidores e inversores, la transformación de las cadenas globales de suministro y la necesidad de acceder a mercados cada vez más exigentes están llevando la sostenibilidad al centro de la estrategia empresarial.

En ese proceso, el Pacto Global de las Naciones Unidas se ha consolidado como una de las principales plataformas de articulación entre empresas, gobiernos, organismos internacionales y sociedad civil. La iniciativa reúne actualmente a miles de empresas y organizaciones en más de 160 países y trabaja sobre diez principios universales vinculados con derechos humanos, normas laborales, medioambiente y lucha contra la corrupción.

En Uruguay, la Red de Pacto Global busca precisamente traducir esa agenda internacional a la realidad del sector privado local. El desafío ya no pasa solamente por convencer a las empresas de que la sostenibilidad es importante. El desafío es demostrar que puede convertirse en una herramienta concreta de gestión, competitividad e innovación.

Acuerdo estratégico

El Pacto Global Red Uruguay y el diario El País oficializaron el acuerdo institucional para la realización en Montevideo del Foro de Líderes LAC '26, el 2° Congreso Regional de Sostenibilidad Empresarial del Pacto Global América Latina y el Caribe.

La firma del convenio se llevó a cabo el pasado lunes 7 de setiembre en las oficinas de El País, con la participación de Guillermo Scheck, CEO de El País, y Gabriel Cimas, presidente del Consejo Directivo de Pacto Global Uruguay.

El encuentro se celebrará los días 3 y 4 de noviembre de 2026. La jornada de apertura tendrá como sede el auditorio de CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, y el evento ha sido declarado de Interés Departamental por la Intendencia de Montevideo.

El Foro coincide con un doble aniversario: los 26 años del lanzamiento mundial del Pacto Global de las Naciones Unidas y los cinco años del relanzamiento de su Red Local en Uruguay.

El País, además de actuar como Media Partner y coproductor del encuentro internacional a través de Eventos El País, se destaca como el primer y único medio de comunicación de Uruguay adherido al Pacto Global desde 2023.

Agenda y talleres

El Foro LAC '26 convocará a más de 300 asistentes presenciales de la región, con un 70% de participación de cargos C-Suite y alta gerencia. Asistirán 13 delegaciones de países miembros, agencias de la ONU y destacadas figuras globales, entre las que se confirma la presencia de Sanda Ojiambo, subsecretaria General del Pacto Global de las Naciones Unidas.

La agenda abordará finanzas sostenibles, acción climática, inteligencia artificial, derechos humanos, cadenas de valor y equidad de género, reservando el segundo día para talleres aplicados sobre integridad, reporte, transición climática, comunicación sostenible y casos empresariales de éxito internacional.

Las empresas interesadas en participar como patrocinadores pueden acceder a las opciones de auspicio a través de la propuesta comercial oficial, mientras que la apertura de venta de entradas para conferencias y workshops se anunciará próximamente.