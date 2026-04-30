De limpiar en un supermercado a multimillonario: el sinuoso camino del creador de WhatsApp

Jan Koum (50) no pensaba en crear un gigante tecnológico, solo no quería perder llamadas. De esa frustración diaria nació WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea y llamadas más popular del mundo, con más de 2.000 millones de usuarios.

La plataforma también se convirtió en la base de su inmensa fortuna. Hoy, el patrimonio del empresario ucraniano-estadounidense asciende a US$ 17.200 millones, según la revista Forbes.

Pero, el camino hasta ese punto estuvo lejos de ser sencillo.

Nacido en las afueras de Kiev, cuando Ucrania todavía formaba parte de la Unión Soviética, Koum creció en un hogar con limitaciones. Su casa no tenía agua caliente y los cortes del servicio de electricidad eran frecuentes. Como hijo de una familia judía en pleno régimen comunista, convivió con la vigilancia estatal y la discriminación por su origen.

En 1992, a los 16 años, emigró a California junto a su abuela y su madre, en busca de un mejor futuro. Se instalaron en un apartamento subvencionado por el gobierno en Mountain View, ciudad que hoy es sede del gigante tecnológico como Google.

Los primeros años en Estados Unidos fueron difíciles para el joven Koum. Su madre cuidaba niños y él trabajaba como conserje en un supermercado para ayudar a su familia. La situación empeoró cuando su padre, que se había quedado en Ucrania y tenía planeado reunirse con ellos, murió en 1997. Poco después, su madre fue diagnosticada con cáncer y falleció en el año 2000.

Durante ese período, la familia dependió de cupones de alimentos para subsistir.

En paralelo a sus estudios de secundaria, Koum comenzó a interesarse por la programación. Aprendió de forma autodidacta con libros de segunda mano que tomaba prestados de bibliotecas públicas. Esos conocimientos le permitieron acceder a un empleo en la consultora Ernst & Young, donde trabajó para un cliente por entonces incipiente: Yahoo.

Con el tiempo, en la tecnológica quedaron impresionados con Koum y lo contrataron. Allí trabajó nueve años, pero más importante que eso fue su vínculo con Brian Acton, quien se convertiría en su socio en WhatsApp.

Llamadas perdidas

La idea de la aplicación nació de la necesidad de Koum de comunicarse de forma más efectiva con su familia y sus amigos. El proyecto «comenzó cuando me compré un iPhone», contó el empresario en un evento en 2018. «Me enojaba perder llamadas cuando iba al gimnasio», explicó.

Así, junto a Acton, desarrollaron una simple aplicación que permitía a los usuarios saber si sus contactos estaban disponibles para hablar. A esa función la llamó «estado».

WhatsApp llegó a la App Store de Apple el 24 de enero de 2009. Su crecimiento acelerado llevó a la plataforma a superar los 200 millones de usuarios activos en 2013 y, meses después, se ubicó entre las 20 aplicaciones más descargadas de la tienda de Apple a nivel global.

Un iPhone con la aplicación WhatsApp. Foto: MaxPixel

A contramano del alto perfil característico de la industria tecnológica, Koum evitó el protagonismo y dijo en una de sus esporádicas entrevistas que «el marketing y la prensa levantan polvo» y que el problema con eso es que «se te mete en el ojo y entonces no te centras en el producto».

Las ofertas de compra no se hicieron esperar. Finalmente, Facebook (hoy Meta) anunció en febrero de 2014 la adquisición de WhatsApp por US$ 19.000 millones. La operación convirtió a Koum en multimillonario.

El emprendedor continuó como CEO de WhatsApp y miembro del directorio de Facebook hasta que renunció en 2018 tras fuertes discrepancias con la política de privacidad de la empresa.

Lujo e inversiones

Desde entonces, se ha dedicado a las inversiones y a gestionar su patrimonio. Compró un megayate valuado en más de US$ 200 millones -que luego vendió para cambiarlo por uno más nuevo-; es dueño del Château de la Garoupe, una mansión en Antibes, Francia, valorada en € 67 millones; y colecciona autos Porsche.

En 2021 lanzó Newlands, un poderoso fondo de inversión en tecnología con cientos -y en algún caso hasta miles- de millones de dólares en acciones de Meta, Tesla, Alphabet, Amazon y DoorDash, entre otras muchas empresas, además de un portafolio de startups.

«Quiero hacer una cosa y hacerla bien», dijo el empresario en una entrevista con Forbes.

Con tecnología, Koum resolvió una necesidad personal -que la comunicación funcione- y la convirtió en un negocio de escala global.