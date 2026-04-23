El mexicano que transformó su agencia de publicidad en el gigante farmacéutico detrás de Tío Nacho y Cicatricure

A sus 57 años, el mexicano Rodrigo Herrera disfruta de una fortuna estimada en US$ 600 millones y es considerado uno de los empresarios más ricos de la industria de la salud en Latinoamérica. ¿Qué lo llevó a ese lugar? Liderar una de las farmacéuticas más grandes del continente, Genomma Lab, valuada en US$ 1.200 millones según datos de medios financieros internacionales.

Cuando era joven, Herrera comenzó a estudiar Ingeniería Civil para seguir los pasos de su padre, pero pronto puso el foco en su verdadera pasión: los negocios. Entonces, cambió de carrera para cursar Administración de Empresas y luego una Maestría en Gestión Avanzada. A partir de ese punto de inflexión, su trayectoria lo llevó a convertirse en empresario, inversor y millonario.

Cambio de industria

Hace 30 años, Herrera se abrió camino en el mundo emprendedor al fundar una agencia de publicidad que luego se transformó en una empresa especializada en productos de cuidado personal.

El cambio de foco no fue casual. Sus primeros trabajos fueron infomerciales sobre esa categoría de artículos para la televisión mexicana, y cuando estos comenzaron a ser un éxito de ventas, el empresario dio un golpe de timón. Si ya sabía vender productos de otros, ¿por qué no hacer lo mismo con los suyos? Así comenzó a desarrollar líneas propias de productos para la salud.

En 1999, el modelo de negocios cambió y Genomma Lab comenzó a trabajar en fomentar el «ciclo de salud virtuoso», un esquema mediante el cual las personas conocen su padecimiento, entienden sus síntomas y pueden autodiagnosticarse y automedicarse de forma responsable con medicamentos de venta libre, explicó Herrera en una entrevista con la revista Forbes.

Rodrigo Herrera, fundador de Genomma Lab.

Lo que comenzó con el desarrollo de unas pocas marcas se transformó, en pocos años, en un gigante. Actualmente, Genomma Lab tiene presencia en más de 18 países de la región, un portafolio de más de 400 productos de cuidado personal, nutrición infantil y bebidas. La compañía desarrolla y vende unas 60 marcas -entre ellas, Asepxia, Tío Nacho, Tafirol, Next, Bagovit y Cicatricure-, muchas con presencia en las farmacias uruguayas. Además, cuenta con más de 650.000 puntos de venta y un equipo de más de 1.600 colaboradores.

En 2008, Genomma Lab comenzó a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, lo que consolidó una etapa de crecimiento financiero, pese a las crisis económicas internacionales que afectaron distintos mercados. A partir de 2010, la empresa profundizó su expansión en Latinoamérica.

La clave del éxito de la compañía ha sido la innovación constante, según ha reconocido Herrera en varias oportunidades.

Un perfil polifacético

Hoy, Herrera se desempeña como presidente del Consejo de Administración de Genomma Lab. Durante 2024, destacó en un informe a inversores que la farmacéutica «fortaleció su estrategia comercial» y adquirió nuevas marcas para fortalecer categorías como las de bebidas isotónicas o analgésicos.

El 47% de las ventas de la compañía se hacen en México, su principal mercado; el 44% en países de Latinoamérica como Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia; y el 9% restante en Estados Unidos.

«Estamos haciendo de México un país exportador y nosotros somos una empresa mexicana multinacional», sostuvo Herrera en diversas entrevistas.

Además de su rol como empresario, el mexicano se volvió popular en su país por su rol como «tiburón inversor» en el programa de televisión Shark Tank México, donde invirtió en varios proyectos de innovación y se convirtió en mentor de emprendedores.

Durante un evento del Instituto Tecnológico de Monterrey, Herrera compartió seis consejos para liderar en los negocios: nunca hacer contratos de palabra -es decir, siempre documentar los acuerdos-; no gastar cuando se empieza a generar dinero, sino mantener el foco en seguir acumulando capital; rodearse de personas con más talentos que uno; construir un equipo de colaboradores y hacerlo parte de una familia, identificando al mismo tiempo quiénes aportan valor al negocio; y, finalmente, hacer algo de lo que uno realmente se sienta orgulloso.

Tres décadas después de aquel primer paso en el mundo de la publicidad, Herrera sigue demostrando que saber vender -y reinventarse- puede ser la fórmula para construir un negocio multimillonario.