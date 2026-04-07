De descarte a invento millonario: creó la esponja perfecta con cara sonriente y amasó una fortuna

Aaron Krause se define en su cuenta de la plataforma laboral LinkedIn como CEO e «inventor». El empresario, de 57 años, nació en Pennsylvania, EE.UU., donde en 2006 dio los primeros pasos en los negocios, aunque con algunos tropiezos.

Por entonces trabajaba en una empresa de manufactura de productos de pulido y detallado automotor. Allí enfrentaba un problema habitual: la limpieza de manos en el trabajo, por lo que a partir de su experiencia en la industria decidió buscar una solución. Así creó una espuma de polímero de alta ingeniería, un artículo redondo, parecido a una esponja, con dos perforaciones en el centro, que resultó ser ideal.

Al ver el potencial del invento, lo patentó y lo sacó al mercado, pero solo recibió rechazos. Los talleres mecánicos, su público objetivo, le bajaron el pulgar de forma tajante: el producto les parecía innecesario y, además, caro.

Sin embargo, Krause no se rindió y esa persistencia rindió frutos. En 2007, la multinacional 3M se interesó por aquella «almohadilla de pulido» y un año después le compró la empresa al emprendedor, aunque no todos sus productos, sino solo una parte. El resto del portafolio, que parecía no tener valor, quedó guardado en cajas en la casa de Krause. Lo que el emprendedor no sabía era que esos descartes serían el inicio de un negocio que, a futuro, le permitiría acumular un patrimonio personal de US$ 200 millones, según la revista Forbes.

Empresa sonriente

El tiempo pasó y, en 2011, mientras limpiaba los muebles del jardín de su casa, Krause arruinó la pintura de uno de ellos con una esponja tradicional. Entonces recordó que tenía algunos de aquellos productos que había creado años atrás.

Al utilizarlos para limpiar, notó que no solo no dañaban la superficie, sino que, al mojarlos con agua fría, su consistencia se volvía más rígida y permitía una mejor limpieza.

Aquella fajina se convirtió en un experimento: probó el producto en agua caliente y comprobó que se ablandaba; luego lo usó para lavar platos, con resultados perfectos, y finalmente descubrió que, con solo dejar correr el agua, la almohadilla quedaba limpia y como nueva.

Esponja Scrub Daddy.

La combinación de características le pareció ideal, por lo que puso manos a la obra y volvió a emprender.

En 2012 ingresó al mercado de la limpieza hogareña con su nueva marca, Scrub Daddy, aunque antes le dio personalidad a su producto: a los dos orificios pequeños que la esponja ya tenía les sumó un corte curvo para componer una cara sonriente.

El verdadero salto de la empresa se dio cuando Krause participó en el programa televisivo Shark Tank, donde recibió US$ 200.000 por parte de la inversora y emprendedora Lori Greiner a cambio del 20% de la firma. Al día siguiente de la emisión de ese episodio, se vendieron 42.000 unidades de Scrub Daddy en menos de siete minutos en el gigante del retail QVC.

El crecimiento exponencial de las ventas llevó a Krause a invertir en instalaciones de producción y logística, y a establecer la sede de Scrub Daddy en Folcroft, Pensylvannia, donde opera hasta hoy.

Ese movimiento dio un nuevo impulso a la empresa, que se asoció con cadenas minoristas como Bed Bath & Beyond, Walmart, Home Depot, Kroger, Target, QVC y Meijer.

En 2023, Scrub Daddy firmó una alianza de cobranding con la multinacional Unilever para lanzar productos en conjunto con la marca Cif, inicialmente en EE.UU. y luego en mercados de Asia, Europa, América y Oriente Medio.

La esponja ha absorbido una fortuna. En 2025 facturó US$ 220 millones, según aseguró su CEO a medios internacionales. Forbes reportó que la compañía acumula cerca de US$ 1.000 millones de ventas y tiene presencia en más de 47 mercados.

Lo que alguna vez fue un invento descartado en una caja terminó devolviéndole la sonrisa a Krause.