La mexicana que heredó el imperio Corona y multiplicó su fortuna con inversiones y proyectos inmobiliarios

La historia de una de las mujeres más ricas de Latinoamérica tiene como pilares el trabajo familiar, la diversificación de negocios y el coraje de asumir riesgos. María Asunción Aramburuzabala (62) desciende de un clan emprendedor que hoy constituye una de las mayores fortunas de México.

Su abuelo, Félix Aramburuzabala, cofundó Grupo Modelo, la cervecera líder del país con un portafolio de más de 40 marcas, entre ellas la famosa Corona. De su padre, Pablo Aramburuzabala -fallecido en 1995-, heredó la vicepresidencia de la compañía y la llave a una carrera en los negocios que la llevó a ser reconocida dentro y fuera de fronteras.

Pero el mérito de esta empresaria y su fortuna -que alcanza los US$ 9.000 millones según la revista Forbes- no se debe solo a una herencia, sino también a su capacidad de adaptarse a las circunstancias, potenciar sus oportunidades y llevar el negocio familiar de México al mundo.

Compromiso familiar

En la última etapa de la vida de su padre, María Asunción —conocida como «Mariasun»— le prometió que cuidaría de su familia cuando él ya no estuviera. Eso «fue algo que me determinó», contó la empresaria en una entrevista difundida por BBC. «Es algo con lo que todavía cargo, aunque lo haría sin esa promesa; he sido como el guardián de la familia», reflexionó en esa ocasión.

Luego de casarse a los 19 años, la multimillonaria estudió contaduría y años después fue madre de dos hijos. Sin embargo, cuando su padre falleció ella no ejercía su profesión y su salto al mundo corporativo fue abrupto. «Fui de la cocina a la oficina. No fue que tuviera vocación de ser empresaria, sino que fue más bien enfrentar la necesidad», confesó.

Asumió el rol de su padre en Grupo Modelo, pero decidió dar un paso más y hacer crecer el patrimonio familiar, a través de la diversificación de los negocios.

Más que cerveza

María Asunción Aramburuzabala, empresaria mexicana.

En 1996, Aramburuzabala fundó la empresa de inversiones Tresalia, llamada así en honor a su relación con su madre y su hermana, en alusión a las «tres aliadas». La firma cuenta hoy con uno de los portafolios más reconocidos e influyentes de México. El fondo ha tenido participación en grandes compañías como Televisa, América Móvil, Kraft Heinz y Aeroméxico, y también en startups locales como Kavak o Gaia, que brillan en el mercado digital, además de invertir en universidades y marcas de moda de lujo.

Pero este no ha sido el único paso que «Mariasun» ha dado en pos de ampliar los horizontes del imperio familiar.

En 1991 creó Abilia, una desarrolladora inmobiliaria que se convirtió en una de las más relevantes de México, de la mano de obras importantes en el país, entre ellas, complejos de usos mixtos que integran viviendas con oficinas y espacios comerciales. Parte del crecimiento de la empresa se explica por la introducción de este tipo de proyectos en zonas estratégicas de Ciudad de México, así como por el desarrollo de inmuebles residenciales de alta gama y edificios corporativos.

La carrera de la empresaria tiene varios hitos. En el mundo de las inversiones destacó en 2003, cuando se convirtió en la primera mujer en formar parte del Consejo de Administración de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), cargo que ocupó hasta 2006.

Otro momento clave ocurrió en 2013, cuando Grupo Modelo fue vendida a Anheuser-Busch InBev, el conglomerado belga detrás de marcas icónicas como Budweiser, Stella Artois, Michelob Ultra o Brahma. Tras esta operación, la multinacional se transformó en la cervecera más grande del mundo.

Si bien Grupo Modelo fue vendida por US$ 20.100 millones, Aramburuzabala mantuvo un lugar en el consejo de administración de la nueva empresa, lo que le permitió seguir de cerca la operación de la firma que creó su familia y potenciar sus negocios gracias al capital generado.

La multimillonaria ha llevado su experiencia y conocimiento al consejo directivo de otras empresas. A lo largo de su carrera ha aprendido a adaptarse al contexto, pero también a aventurarse al riesgo y buscar nuevas oportunidades para alcanzar sus objetivos.

«El éxito no es un derecho, es algo que se gana con trabajo duro y perseverancia», asegura.

Otra lección aprendida es que no quiere repetir la historia que vivió hace 30 años; por eso, «Mariasun» está trazando a largo plazo un plan de sucesión que involucra tanto a sus hijos como a altos ejecutivos. Con la mirada puesta en el futuro, busca asegurar la continuidad de un legado que no solo heredó, sino que supo transformar y expandir.