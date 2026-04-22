Coca-Cola FEMSA presentó inversión de US$ 8,5 millones en nueva línea de producción de latas en Uruguay

Coca-Cola FEMSA Uruguay, embotelladora del refresco en el país, presentó hoy en su planta de Montevideo su nueva línea de producción de latas que le permite ofrecer sus bebidas en nuevas presentaciones, 100% generadas en el mercado local.

El proyecto, que demandó una inversión de US$ 8,5 millones, implicó la importación de la maquinaria desde Alemania en 200 contenedores. Su capacidad de producción es de 16.000 latas por hora, llegando hasta 7,5 millones de unidades al mes.

Línea de producción de latas de Coca-Cola.

La compañía, que hasta ahora importaba los refrescos enlatados desde Argentina, ya lanzó al mercado las primeras partidas producidas en Uruguay bajo las marcas Coca-Cola regular, Zero y Light. Los refrescos llegan a más de 21.000 puntos de venta en una presentación de 310 mililitros (ml), a la que próximamente se sumará el formato de 473 ml. Estas variedades sustituirán definitivamente a la lata de 354 ml proveniente del país vecino, detalló la directora de Operaciones de la empresa, Nuria Varela, en diálogo con El Empresario.

«Con la línea de latas, el 100% de nuestros refrescos pasa a ser de producción nacional», destacó la directora.

El evento contó con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, los ministros Fernanda Cardona (Industria), Edgardo Ortuño (Ambiente) y Juan Castillo (Trabajo), además de autoridades diplomáticas y de la compañía de refrescos.