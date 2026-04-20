El País lanzó hoy su canal de WhatsApp exclusivo para suscriptores: conocé cómo ser parte y sus nuevos beneficios

Con el motivo de brindar una experiencia informativa más cercana a su comunidad de suscriptores, El País lanzó este lunes 20 de abril un nuevo canal de comunicación directa. Consta de un espacio exclusivo en WhatsApp diseñado para los lectores de El País +, que contará con varios diferenciales.

Este nuevo canal permitirá a los suscriptores estar más cerca de toda nuestra oferta premium, pero además tendrá contenido exclusivo, que solo se encontrará allí. Se compartirán las claves de la jornada y recomendaciones editoriales. Además, habrá un análisis de los principales eventos deportivos y noticias de coyuntura internacional, crónicas y agenda de Espectáculos, adelantos de contenidos y aportes especiales de nuestros periodistas. También, habrá información de servicios y memoria del archivo, además de comunicaciones y beneficios del Club El País. Todo esto a través de audios, videos y mensajes que solo estarán en este canal.

Con este nuevo producto El País crea un espacio para que el contenido sea más cercano y directo para sus suscriptores. Una vez dentro del canal, el suscriptor puede activar las notificaciones, a través de la campana en la parte superior de la pantalla, junto al nombre del canal, para ser notificado de cada novedad.