De la mano de Mbappé, la marca suiza On busca ganar un sitio entre los gigantes del deporte

Nacida en los Alpes suizos de la imaginación de un antiguo campeón de duatlón, On Holdings se ha convertido en una marca mundial de artículos deportivos y ahora se lanza en el mundo del fútbol con un primer golpe de efecto: el fichaje del astro francés Kylian Mbappé.

Popularizada por la leyenda del tenis Roger Federer, que figura entre sus accionistas, la empresa con sede en Zúrich fue creada en 2010 y cotiza desde 2021 en la Bolsa de Nueva York.

Desde entonces ha experimentado un ascenso fulgurante.

Su éxito se basa en particular en la venta directa a los consumidores a través de Internet. Especializada al principio en artículos de running y tenis, ha ido ampliando

progresivamente su oferta de productos.

La marca fue creada por David Allemann, Caspar Coppetti y Olivier Bernhard, campeón suizo de duatlón que se asoció con un ingeniero de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich para desarrollar unas suelas revolucionarias dotadas de alvéolos llamados «nubes».

La idea nació al pegar trozos de manguera de jardín bajo una zapatilla para amortiguar los impactos y, al mismo tiempo, impulsar la zancada.

El primer gran golpe de la marca fue el fichaje del ídolo suizo Roger Federer, ganador de 20 títulos de Grand Slam a lo largo de su carrera.

Los fundadores se pusieron en contacto con él en 2019 tras verlo calzar uno de sus modelos y le propusieron invertir en la empresa, de la que hoy es accionista y principal figura.

Olivier Bernhard, cofundador de la marca On.

Henry y Zendaya

En sus inicios, la marca era conocida por sus modelos de gama muy alta para la carrera a pie, antes de ir ampliando poco a poco su oferta desarrollando, en particular, líneas de indumentaria.

Con el fichaje de Mbappé anunciado la semana pasada, la empresa entra en una nueva dimensión.

«La marca suiza de ropa deportiva On anuncia su entrada en el fútbol junto al campeón de fútbol Kylian Mbappé, lo que marca el inicio del camino de la marca en el deporte más popular del mundo», indicó la compañía en un comunicado.

«Tenemos un sueño común y esto no ha hecho más que empezar», declaró Mbappé en el comunicado de On, que no indicó el importe del contrato. El acuerdo firmado con el capitán de los Bleus y estrella del Real Madrid —quien hasta ahora era patrocinado por Nike—, se une a los acuerdos alcanzados con otras figuras del fútbol, como el campeón del mundo de 1998 con la selección de Francia Thierry Henry y la internacional suiza del FC Barcelona, Sydney Schertenleib.

Entre sus embajadores de marca figuran también el reciente finalista del Abierto de Estados Unidos de tenis Ben Shelton y la famosa actriz estadounidense Zendaya.

También equipa al brasileño Joao Fonseca, una de las estrellas emergentes del circuito tenístico internacional, y a la exnúmero 1 del tenis femenino, la polaca Iga Swiatek.

Sello polémico

En marzo, la empresa obtuvo el derecho de colocar la bandera suiza en sus zapatos, al término de largas negociaciones con el Instituto Federal de la Propiedad Intelectual. Sin embargo, debe añadir la mención «Swiss engineering» o «Swiss Research» para precisar que sus productos se diseñan en Suiza, pero no se fabrican en el país.

Esto ha provocado duras críticas en Suiza por parte de los defensores del sello «Swiss Made», que deben respetar normas muy estrictas para poder colocarlo en sus productos.

Numerosas compañías suizas temen que esta flexibilización de la ley diluya la imagen de la cruz suiza.

Las zapatillas On se diseñan en sus talleres de Zúrich, pero se fabrican en un 90% en Vietnam y en un 10% en Indonesia, según su informe anual.

En 2025, su facturación superó por primera vez la barrera de los 3.000 millones de francos suizos (US$ 3.640 millones) en este sector tan competitivo dominado por el gigante estadounidense Nike (US$ 46.300 millones de dólares) y la alemana Adidas (24.800 millones).

En la bolsa, su acción alcanzó su punto más alto a finales de enero de 2025, pero desde entonces ha registrado una evolución más irregular ante las preocupaciones de los inversores por la inflación y el estancamiento del consumo.

Desde comienzos de 2026, el valor de On ha caído más de un 40% a pesar de unos resultados semestrales al alza.

En base a AFP y EFE