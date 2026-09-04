Cómo es el plan de expansión de Ticketmaster en Uruguay tras procesar sus primeras ventas

Ticketmaster, la multinacional estadounidense de venta de entradas para eventos en vivo, se instaló en Uruguay en agosto tras adquirir Red UTS. Desde entonces, 11.000 personas se registraron en su plataforma. Este desembarco llega como parte de su expansión, que hoy la tiene con presencia en 36 países y 600 millones de entradas procesadas al año. El miércoles 2, la firma realizó un evento de lanzamiento en el país, encabezado por Adam Newsam, su vicepresidente para la región, y Javier Parra, market leader de Chile y Uruguay.

Tras esa instancia, Newsam charló con El Empresario sobre el plan de la compañía en Uruguay.

-¿Qué llevó a Ticketmaster a instalarse ahora en Uruguay?

-Hemos pasado bastante tiempo estudiando la región y entendiendo dónde están las oportunidades. Uruguay tiene un mercado de entretenimiento en vivo muy dinámico, desde las fiestas en Punta del Este hasta el fútbol y las grandes giras internacionales. Sentimos que es el momento adecuado y que tenemos algo para ofrecer en términos de elevar la experiencia de los fans y de nuestros clientes. También Uruguay es particular por la concentración de su población en Montevideo, que además está muy cerca de Buenos Aires. Vemos mucho movimiento de fans entre ambas ciudades. Nuestra presencia debería ayudar a hacer crecer la industria si trabajamos correctamente con nuestros socios, productores y lugares de eventos.

-¿Qué particularidades han descubierto del mercado local?

-Es un mercado bastante sofisticado en comercio electrónico y eso encaja bien con nuestro enfoque tecnológico. La geografía y la forma en que viajan las personas probablemente sean los aspectos más particulares. Estamos al comienzo del camino y seguiremos aprendiendo. Hace un par de semanas tuvimos nuestro primer gran lanzamiento con Foo Fighters. Recogemos todos los comentarios de los fans y sus interacciones para entender qué necesitan y ajustar nuestro servicio. También hablamos con nuestros socios para entender qué necesitan. Además, contamos con un equipo grande en la región, unas 500 personas, cuya experiencia nos ayuda al ingresar a un nuevo mercado.

-La empresa llega al país a través de la compra de Red UTS. ¿Cómo los ayuda esa fusión?

-Contar con el equipo de Red UTS es una de las formas en que aprendemos y validamos las cosas. Para Foo Fighters trabajamos con ellos para asegurarnos de que la tecnología, los procesos y el servicio que traemos fueran adecuados y se basaran en su experiencia de tantos años aquí. Es una gran oportunidad para combinar esa experiencia local con tecnología de clase mundial y la fortaleza de nuestro equipo regional.

-¿Cuáles son los planes de inversión en Uruguay?

-No tenemos planes definidos porque recién comenzamos. Sin duda vamos a invertir y a crecer a medida que lo haga el negocio.

Ticketaster.

-¿Qué cambios verán los uruguayos al comprar entradas?

-Ya comenzaron a notarlos con Foo Fighters. Nos enfocamos en aspectos muy importantes para nosotros. El primero es hacer que la experiencia sea sencilla y sin fricciones. Es un momento muy emocional para los fans cuando intentan conseguir una entrada para la banda que aman, y además hay muchas personas intentando comprar a la vez. La transparencia también es muy importante; se trata de garantizarla en aspectos como la fila virtual y de asegurar que la comunicación sea clara, para que la gente entienda qué pasos debe seguir para comprar una entrada. El otro aspecto importante es la seguridad. Las entradas tienen mucho valor y es fundamental que los fans puedan adquirirlas de una forma segura, evitando copias o fraudes. Nuestro código de barras dinámico hace que la entrada sea muy segura y fácil de usar. Pensamos desde la puesta a la venta del ticket hasta el ingreso al evento, para asegurarnos de que la experiencia sea sencilla, justa y segura.

-¿Evalúan vender entradas de fútbol u otros eventos en el país?

-Sí, sin duda. Esta semana tenemos reuniones con equipos de fútbol por ese motivo. También estamos conversando con productores que organizan eventos más pequeños en Punta del Este, fiestas y otras propuestas durante el verano, además con distintos lugares de eventos. Los grandes espectáculos son importantes, pero nuestro negocio abarca experiencias familiares, deportes y espectáculos más pequeños. La sostenibilidad del sector depende también de apoyar a los espectáculos más pequeños y a los artistas que están comenzando.

-¿Uruguay tiene potencial para atraer más shows de gran escala?

-Sí. Nosotros no traemos los espectáculos; esa es tarea de los productores y de los equipos de management de los artistas. Pero creo que el crecimiento del entretenimiento en vivo seguirá y hará que tengamos más grandes espectáculos aquí. En la región las giras ya no están limitadas a las ciudades de países grandes. Y creo que eso me hace sentir muy positivo respecto al potencial de Uruguay.