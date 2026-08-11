Foo Fighters en Uruguay: todo lo que hay que saber para comprar entradas por Ticketmaster y un dato clave

Este martes empezó la segunda etapa de la venta de entradas para el primer concierto de Foo Fighters en Uruguay, que se realizará el 23 de febrero de 2027 en el Estadio Centenario. Desde las 10.00 está habilitada la preventa exclusiva para clientes Itaú con tarjetas Personal Bank, Infinite y Black, a través de Ticketmaster.

Esta instancia llega después de la denominada "preventa artista", que se desarrolló el lunes y permitió comprar localidades de manera anticipada a quienes estuvieran suscriptos a la newsletter oficial de Foo Fighters y recibieran el código correspondiente. Las entradas se agotaron en menos de 24 horas.

La venta continuará mañana a las 10.00, cuando se habilitará una nueva preventa para todas las tarjetas de crédito Itaú. Finalmente, este jueves, también a las 10.00, comenzará la venta general para todo el público.

Los precios anunciados van de 2.900 a 9.200 pesos, aunque a ese monto se le debe agregar el cargo por servicio de Ticketmaster, que hace su debut en Uruguay con este concierto. En el proceso de compra realizado durante la preventa artista, el cargo aplicado fue equivalente al 15% del valor de la entrada.

Cómo funciona la fila virtual de Ticketmaster

Para quienes intenten comprar entradas durante las distintas etapas de venta, Ticketmaster recomienda crear una cuenta previamente —o comprobar que los datos y la contraseña estén actualizados— e iniciar sesión antes del horario anunciado. Además da un dato clave: no se puede comprar entradas desde el modo incógnito de navegadores web.

Antes de que comience cada instancia se habilita una "Sala de Espera". Una vez iniciada la venta, quienes estén allí son asignados automáticamente a una fila virtual. El sistema se utiliza para administrar la demanda, limitar la cantidad de personas que compran simultáneamente y bloquear tráfico automatizado. Cuando llega el turno, el usuario es redirigido a la compra.

Sin embargo, ingresar a la fila virtual no garantiza que haya entradas disponibles cuando llegue el turno. Ticketmaster también recomienda utilizar una conexión estable y no abrir varios navegadores durante el procedimiento.

Planos del show de Foo Fighters en Uruguay. Foto: Ticketmaster.

Un nuevo seguro para las entradas

Otra de las particularidades que incorpora Ticketmaster en Uruguay es la posibilidad de contratar, durante la compra, un seguro opcional denominado "Ticket Protegido".

La cobertura es ofrecida junto a MetLife y permite solicitar el reintegro del 100% del valor de las entradas si el comprador no puede asistir al concierto por alguna de las causas previstas en sus términos y condiciones. El costo del propio seguro no es reembolsado.

El seguro tiene un costo equivalente al 7,5% de la suma del precio de la entrada y el cargo por servicio. Se trata de una contratación opcional y el usuario puede rechazarla antes de finalizar la compra. Las entradas obtenidas gratuitamente mediante canjes o cortesías no pueden acceder a la cobertura.

Cómo se recibirán las entradas

Según informa la tiquetera, las entradas para el show de los Foo Fighters serán digitales y estarán disponibles, una vez emitidos, a través de Quentro, la billetera digital utilizada por Ticketmaster en América Latina.

Según explica la empresa, la aplicación utiliza códigos dinámicos como medida de protección frente a copias o usos no autorizados. Ticketmaster también advierte que es el único canal oficial de venta para el concierto y que adquirir entradas en sitios de reventa o a vendedores no autorizados implica el riesgo de recibir tickets inválidos o fraudulentos.

Foo Fighters tocará por primera vez en Uruguay el 23 de febrero de 2027, con un escenario montado de frente a la Tribuna Olímpica y una configuración que también ocupará parte del campo de juego. Las bandas uruguayas Niña Lobo y Gamepad serán las invitadas.

El concierto será parte de la gira Take Over Cover Tour por Latinoamérica, que también tendrá escalas en Argentina, Chile y Perú.