Foo Fighters en Uruguay: cómo acceder a la "preventa artista" y precios para el show en el Estadio Centenario

La venta de entradas para el primer concierto de Foo Fighters en Uruguay ya está en marcha. Este lunes comenzó la denominada "preventa artista", una instancia que permite a los seguidores de la banda acceder a las localidades antes de que se habiliten las preventas bancarias y la venta general para el show del 23 de febrero de 2027 en el Estadio Centenario.

Pero, ¿qué es la "preventa artista" y cómo se puede acceder? Se trata de una modalidad impulsada por la propia banda para que sus seguidores puedan comprar entradas de manera anticipada. No está asociada a ninguna tarjeta bancaria y el acceso se gestiona a través de la newsletter oficial de Foo Fighters.

Aunque no es una modalidad habitual en Uruguay, tampoco es inédita. Paul McCartney ya ofreció una preventa exclusiva para sus seguidores antes de su concierto de 2024 en el Estadio Centenario, y Shakira repitió el mecanismo para sus dos shows de 2025 en el mismo escenario.

En el caso de Foo Fighters, quienes todavía no formen parte de la lista de correo pueden registrarse a través del sitio web oficial de la banda. Una vez completada la suscripción, recibirán por correo electrónico un código que será necesario para acceder a la compra anticipada.

Con ese código, el siguiente paso es ingresar al evento de Foo Fighters en la web de Ticketmaster y seleccionar la opción "Preventa artista". Allí se deberá completar primero un código de verificación para demostrar que no se trata de un robot y, a continuación, ingresar a la fila virtual.

Una vez completada la espera y habilitado el acceso a la compra, se podrá elegir el sector y la entrada. En ese momento habrá que ingresar el código oficial recibido por correo electrónico tras la suscripción a la newsletter de Foo Fighters para desbloquear las localidades disponibles en esta preventa.

Desde Ticketmaster recomiendan estar registrado a la web de la tiquetera antes de iniciar el proceso.

Para el show de Montevideo, la preventa artista empezó este lunes y permanecerá habilitada hasta mañana, martes, a las 10.00, cuando se iniciará la siguiente instancia de venta.

A partir de esa hora se iniciará la preventa exclusiva para clientes Itaú con tarjetas Personal Bank, Infinite y Black. El miércoles, también desde las 10.00, se habilitará la compra para todas las tarjetas de crédito Itaú. Finalmente, el jueves a las 10.00 comenzará la venta general para todo el público.

Los precios de las entradas van de 2.900 a 9.200 pesos, aunque Ticketmaster aclara en su sitio web que el costo por servicio no está incluido. El escenario estará montado de frente a la Tribuna Olímpica del Estadio Centenario, en una configuración que también ocupará parte del campo de juego.

Planos del show de Foo Fighters en Uruguay. Foto: Ticketmaster.

El concierto marcará el debut de Foo Fighters en Uruguay y formará parte de la gira Take Over Cover Tour por Latinoamérica, que también incluirá fechas en Argentina, Chile y Brasil. Niña Lobo y Gamepad serán las bandas uruguayas encargadas de abrir la jornada.

La llegada del grupo liderado por Dave Grohl había comenzado a insinuarse el 29 de julio, cuando las productoras AM y Gaucho publicaron un video con "Everlong" y el mensaje: "La fecha está marcada. Se viene tu banda favorita". Días después llegó la confirmación de una visita que llevaba años pendiente: Foo Fighters tocará por primera vez en Uruguay.

Ticketmaster estrena en Uruguay un seguro para las entradas

Una de las novedades que incorpora Ticketmaster con su llegada a Uruguay es la posibilidad de contratar un seguro para proteger el valor de las entradas en caso de no poder asistir al espectáculo por una causa contemplada en la cobertura.

La opción aparece durante el proceso de compra bajo el nombre "Ticket Protegido" y tiene un costo equivalente al 7,5% del valor de la entrada más el cargo por servicio. Su contratación es opcional: el comprador puede rechazarla y continuar con la operación normalmente.

Según se informa antes de completar la compra, si una causa cubierta impide asistir al evento, el seguro permite recuperar el 100% del valor de las entradas. Sin embargo, el costo del propio seguro no se reintegra en caso de solicitar el reembolso.

La cobertura es ofrecida por Ticketmaster junto a MetLife y se aplica únicamente a entradas efectivamente compradas. Por ese motivo, los tickets obtenidos sin costo mediante canjes o cortesías no son elegibles para esta modalidad.