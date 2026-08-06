Foo Fighters confirmó su primer show en Uruguay: fecha, lugar, precios y cómo será la venta de entradas

Es oficial. Este jueves, Foo Fighters anunció que se presentará en Uruguay el 23 de febrero de 2027, en el Estadio Centenario. El show formará parte de la gira Take Over Cover Tour por Latinoamérica, que también incluirá fechas en Argentina, Chile y Perú.

La noticia ya había sido anticipada el pasado 29 de julio, cuando las productoras AM y Gaucho comenzaron a generar expectativa con una publicación en redes sociales. Compartieron un video acompañado por "Everlong", uno de los mayores clásicos de la banda, junto al mensaje: "La fecha está marcada. Se viene tu banda favorita". Entonces no revelaron ni la fecha ni el recinto, pero el anuncio oficial terminó confirmando aquellas señales.

Además, confirmó que las bandas uruguayas Niña Lobo y Gamepad serán las encargadas de abrir la noche en el Centenario.

Las entradas se venderán a través de Ticketmaster, la plataforma recientemente habilitada en Uruguay, y tendrá varias instancias de venta. La preventa exclusiva para clientes Itaú Personal Bank, Infinite y Black comenzará este martes a las 10.00. El miércoles, también desde las 10.00, se habilitará una segunda preventa para todas las tarjetas de crédito Itaú, mientras que la venta general iniciará el jueves a la misma hora. El canje de millas Itaú estará disponible desde el 11 de agosto.

Los precios irán de 2900 a 9200 pesos, aunque Ticketmaster aclara en su sitio web que el costo por servicio no está incluido. El escenario estará montado de frente a la Tribuna Olímpica del Estadio Centenario, con una configuración que también ocupará parte de la cancha.

Planos del show de Foo Fighters en Uruguay. Foto: Ticketmaster.

La llegada a Montevideo formará parte del tramo latinoamericano del tour. Antes, Foo Fighters ofrecerá una serie de conciertos en Estados Unidos, participará de Rock in Rio el 4 de setiembre y luego recorrerá Australia, Nueva Zelanda e India.

La banda atraviesa una nueva etapa tras la publicación, en abril, de Your Favorite Toy, su más reciente álbum de estudio. El disco también marcó el debut de Ilan Rubin como baterista estable del grupo, en reemplazo de Josh Freese, quien había asumido el puesto luego de la muerte de Taylor Hawkins en 2022.

La posibilidad de un concierto en Montevideo ya había aparecido, al menos como deseo, durante una entrevista con El País publicada en 2021. Consultado sobre Uruguay, el guitarrista Chris Shiflett recordó entre risas que Foo Fighters nunca había actuado en el país. "Creo que nunca tocamos por ahí, ¿no? Ojalá eso cambie la próxima vez", dijo entonces. Seis años después, ese deseo finalmente se hará realidad.

