Ticketmaster, multinacional de venta de entradas para eventos, desembarcó en Uruguay y adquirió RED UTS

La empresa estadounidense Ticketmaster, especializada en la venta de entradas para eventos en vivo, inició ayer sus operaciones en Uruguay a través del lanzamiento del sitio ticketmaster.uy y la adquisición de la firma uruguaya RED UTS, una de las principales plataformas de ticketing del país.

"Esta incorporación combina la experiencia y el conocimiento del mercado local de RED UTS con la tecnología, innovación y alcance global de Ticketmaster", sostuvo la firma, con sede en California, a través de un comunicado en el que oficializó la transacción. "La nueva plataforma ofrecerá una experiencia de compra diseñada para que descubrir, comprar y acceder a los eventos en vivo sea más simple, seguro y transparente", agregó.

A partir de la puesta en marcha de la plataforma, los usuarios pueden crear una cuenta en Ticketmaster para adquirir entradas para los próximos espectáculos disponibles. El servicio incorpora tecnología diseñada para eventos de alta demanda, entradas digitales seguras a través de Quentro y herramientas orientadas a prevenir el fraude y proteger las compras, con el objetivo de ofrecer una experiencia de compra "simple y transparente", indicó la multinacional.

Por su parte, RED UTS confirmó la operación a través de su sitio web. Allí anunció el comienzo de "una nueva etapa junto a Ticketmaster, líder mundial en tecnología y ticketing para eventos en vivo".

En el comunicado, Javier Parra, market leader de Chile y Uruguay de Ticketmaster afirmó: "Estamos muy entusiasmados de dar la bienvenida a Uruguay a la red de Ticketmaster. Nuestro objetivo es que cada fan tenga una experiencia simple, segura y transparente desde que descubre un evento hasta el momento en que cruza la puerta del recinto. Esperamos acompañar el crecimiento del entretenimiento en vivo en Uruguay y seguir conectando a más fans con los artistas y eventos que aman".

Consultado por El Empresario, el ejecutivo explicó que eligieron expandirse a Uruguay porque "cuenta con una industria del entretenimiento en vivo en crecimiento y una audiencia cada vez más interesada en acceder a espectáculos nacionales e internacionales". En ese marco, "vimos la oportunidad de aportar nuestra experiencia, tecnología y enfoque centrado en los fans para acompañar el desarrollo del mercado y ofrecer una mejor experiencia de ticketing", afirmó.

Público en un recital. Foto: Estefanía Leal.

Parra aseguró que el tamaño del mercado local no es el único factor que consideraron al decidir instalarse en Uruguay. Agregó que el país cuenta con una "sólida cultura de entretenimiento en vivo, promotores con experiencia y una audiencia muy comprometida", por lo que la empresa visualiza un "importante potencial de crecimiento" del que quiere ser parte.

En línea con esa visión, sostuvo que la compañía "espera contribuir al crecimiento del ecosistema del entretenimiento en vivo en Uruguay, facilitando el acceso a herramientas y soluciones utilizadas en algunos de los principales mercados del mundo". "Nuestro rol es ofrecer a promotores, artistas y fans una plataforma confiable y tecnología preparada para acompañar eventos de cualquier escala", remarcó.

Aunque el monto de la operación no fue revelado, Parra destacó que la llegada a Uruguay representa una "inversión de largo plazo" en el país. "Además de incorporar a RED UTS a nuestra operación local, seguiremos fortaleciendo nuestras capacidades para acompañar el crecimiento del negocio y brindar un mejor servicio a fans, promotores y recintos", aseguró.

Ticketmaster se presenta como "líder mundial en productos y servicios de ticketing para eventos en vivo". La empresa procesa más de 600 millones de entradas al año en más de 35 países —entre ellos varios de la región como Brasil, Chile, México y Argentina— y forma parte de Live Nation Entertainment desde 2010.

