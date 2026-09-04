Bodega Pizzorno se alía con Grupo Vierci de forma exclusiva para distribuir sus vinos y prevé crecer 40% su negocio

La bodega uruguaya Pizzorno firmó una alianza con Marvisa SRL —parte del holding paraguayo Grupo Vierci, que en el país es dueño de Grupo TaTa, Burger King y Subway— para que la compañía se ocupe de la distribución de sus líneas en todos los canales, desde el gastronómico hasta el retail.

Con el acuerdo, Pizzorno, que produce 27.000 botellas de vino fino al año, prevé crecer un 40% su negocio. Es, además, la única bodega local que trabajará de forma exclusiva con Marvisa.

En setiembre comenzará la segunda etapa de la alianza, que inició a fines de 2025 con la distribución de los vinos de Pizzorno en los Duty Free de Rivera, Río Branco y Chuy, a cargo de Marvisa.

Adrián Astudillo, country commercial lead de Grupo Vierci en Uruguay, dijo que el acuerdo se enmarca en un plan de crecimiento de la compañía en el país, con el objetivo de seguir consolidando su negocio. Según explicó, el grupo busca fortalecer su portafolio con una bodega nacional y encontró en la historia, cultura y valores de Pizzorno la posibilidad de generar «una sinergia interesante para poder ser más competitivos». «Vamos afianzando un portafolio sólido dentro del mercado local y apostando fuerte al país por su estabilidad», destacó.

Adrián Astudillo, country commercial lead de Grupo Vierci en Uruguay. Estefanía Leal

Sumar la propuesta boutique de Pizzorno, en un contexto de aumento del consumo en una industria crece «a doble dígito», les permitirá además ganar poder de negociación, afirmó. A esto se suma un punto en común: Grupo Vierci es, al igual que Pizzorno, una empresa familiar. «Coincidimos en los valores», sostuvo.

Posicionamiento

María Clara Pizzorno, directora financiera de la bodega, aseguró que este es un paso «grande y desafiante» que ayudará a potenciar su posicionamiento. Junto a su hermano Francisco, director de exportaciones, forman parte de la cuarta generación al frente de la empresa.

María Clara Pizzorno, directora financiera de la bodega Pizzorno. Estefanía Leal

Si bien la alianza de distribución incluye los 19 departamentos, no se descarta que alcance el plano internacional. La bodega exporta a 12 países, mientras que Grupo Vierci tiene presencia en 10 mercados.

«Hubo una fusión muy linda. Lo más lindo y lo más rico es que somos una empresa familiar y tenemos un legado de 100 años trabajando en la calidad del producto y en su distribución. Grupo Vierci nos dio la confianza de que van a cuidar nuestros valores de marca y van a poder acompañarnos en este proceso», expresó la directora.

La alianza estratégica entre Pizzorno y Marvisa proyecta un crecimiento del 40% en el negocio de distribución de la bodega. Estefanía Leal

Francisco Pizzorno coincidió y explicó que uno de los principales temores era la transición. «A clientes que nuestro papá atendió toda la vida nos toca decirles: ‘Quedate tranquilo que cuidarán nuestros valores’. Es un paso importante, y lo que nos marcó fue la confianza que nos inspiró el grupo. Hay una cadena de valor que respetar. Ahora el gran desafío que tenemos como familia es acompañar este crecimiento, porque nuestra manera de trabajar es muy personalizada y tenemos que seguir siendo los mismos. Sería muy triste o frustrante perder la esencia».