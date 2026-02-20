Amazon amenaza el reinado de Mercado Libre en Brasil; ya es la segunda plataforma de e-commerce de ese país

Amazon consolida como la segunda mayor plataforma de e-commerce en Brasil gracias a una agresiva ofensiva con la que ahora amenaza el liderazgo de Mercado Libre en el mayor mercado de Latinoamérica.

Mercado Libre sigue siendo el rey del sector en Brasil, con el 33% del tráfico en diciembre, mientras que Amazon recibió el 27,6% y Shopee el 21,8 %, según datos de la herramienta SimilarWeb citados en un informe por el banco BTG Pactual.

La escalada de Amazon también la registró el Informe Sectores del E-commerce, que elabora Conversion, la principal agencia brasileña de optimización de motores de búsqueda, que analiza no el tráfico de las webs, sino la participación en el mercado.

Según el estudio, Mercado Libre lidera en Brasil con una cuota de mercado del 15,3%, seguida por Shopee (11,6%) y Amazon (10,4%), cuyo número de accesos saltó desde 200 millones en septiembre hasta 286 millones en noviembre.

Empleado de Amazon pasa cerca del logotipo de la empresa en un centro de distribución. Foto: SEBASTIEN BOZON/AFP

Esa reacción coincidió con la ofensiva lanzada por Amazon a mediados de 2025 para crecer en Brasil mediante inversiones en centros de logística, la reducción de sus tasas de entrega y una estrategia para atraer a los vendedores, a los que eximió del pago de tarifas cuando contratan a la plataforma para almacenar y transportar sus productos.

Mercado Libre respondió con planes para acelerar su servicio de entregas rápidas en Brasil. Igualmente, redujo el valor mínimo de compra que garantiza las entregas gratuitas y ofreció US$ 19 millones en cupones para quienes compraron en el «Black Friday».

«Amazon nunca llegó a chocar de frente con Mercado Libre pero pretende cambiar eso. Sus recientes movimientos indican una clara ofensiva. En caso de que la empresa de Jeff Bezos realmente decida pelear por el liderazgo puede incomodar a Mercado Libre», afirmó el presidente de Conversion, Diego Ivo.

La guerra de los dos gigantes es por un mercado con amplio potencial de crecimiento debido a que, según un estudio del banco Itaú, tan solo el 15% de la población brasileña hace compras por internet. EFE