Solaria: el diablo está en los detalles
La reserva del proceso de negociación tiene argumentos atendibles, pero también tiene costos; la apertura puede entorpecer una negociación y el cierre puede privarla de un examen necesario. La respuesta depende de qué información se comparte, con quién y en qué momento.
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