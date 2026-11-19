Montevideo, entre las ciudades más caras de América Latina para comprar y alquilar, pero no tanto en esfuerzo salarial
Un estudio de Inmovin Latam sobre viviendas nuevas en 28 ciudades de 15 países revela que Montevideo registra alquileres cercanos al 50% por encima del promedio regional, pese a ofrecer apartamentos de superficies similares. Sin embargo, su posición cambia cuando los precios se relacionan con los salarios mínimos.
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