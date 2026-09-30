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El País Economía y mercado

El nuevo mapa de la inversión inmobiliaria en América Latina

El capital inmobiliario latinoamericano comienza a mirar la región como un tablero de ciudades y no solamente de países. Precio de entrada, renta, estabilidad, liquidez y perspectivas de crecimiento están modificando la geografía de la inversión hacia 2030.

Gonzalo Martinez Vargas
Gonzalo Martínez Vargas
30/09/2026, 04:00
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Construccion de edificios en Ciudad de la Costa
Gruas en edificios en construccion en ciudad de la Costa, departamento de Canelones, ND 20251028, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais
Leonardo Maine/Archivo El Pais

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