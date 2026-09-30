El nuevo mapa de la inversión inmobiliaria en América Latina
El capital inmobiliario latinoamericano comienza a mirar la región como un tablero de ciudades y no solamente de países. Precio de entrada, renta, estabilidad, liquidez y perspectivas de crecimiento están modificando la geografía de la inversión hacia 2030.
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