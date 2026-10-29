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El País Economía y mercado

El descontento por los centros de datos, los precios de la energía y el voto en Estados Unidos

El rechazo a los centros de datos —más de una docena de comunidades en Ohio votarán sobre medidas para restringir estas instalaciones a nivel local— no está influyendo de manera constante en las contiendas a nivel estatal

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The New York Times
29/10/2026, 07:17
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Torres de electricidad.
Foto: Freepik.

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