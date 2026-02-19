Crisis por todas partes, pero a los mercados no parece importarles.

A veces parece que el mundo se precipita hacia una crisis permanente, pero no importa. A pesar de los reveses ocasionales, el mercado de valores está en auge.

Esta disonancia entre la angustia del mundo real y la gloriosa riqueza financiera es una característica permanente de los mercados, no un defecto. Los mercados han prosperado a pesar de los disturbios civiles, la pandemia, la flagrante desigualdad racial, la recesión, el desempleo severo, las alianzas destrozadas, los conflictos arancelarios y la guerra abierta. Para desencadenar un auge, basta con que suficientes personas crean que pueden ganar dinero.

Mucha gente lo cree ahora. El Dow Jones superó los 50.000 puntos este mes, y Wall Street está al alza. Ignorar las crisis mundiales es una estrategia inteligente para los inversores, hasta que, en algún momento, los propios mercados entran en crisis.

“En un momento como este, lo mejor que pueden hacer los inversores es mantener la calma y seguir adelante”, afirmó Eswar S. Prasad, economista de la Universidad de Cornell y la Brookings Institution. Continúen, pero estén preparados para los reveses. No olviden que el peligro acecha.

Durante los últimos años, Prasad se ha dedicado por completo al estudio del peligro global. Ha publicado un ambicioso libro que ofrece un modelo actualizado de la tóxica mezcla de perturbaciones económicas, sociales y políticas que aflige al mundo. El libro se titula "El círculo vicioso: Por qué el orden económico mundial se está desmoronando". Hace poco, charlamos sobre estos problemas durante un par de horas. El libro no es una lectura agradable. Tuvimos una conversación perturbadora y desconcertante.

Inspeccionando el caos

¿Qué tan grave es la situación actual? No quiero arruinarte el día, pero esta charla no me ayudó.

Dejando de lado el auge de los mercados financieros, afirmó Prasad, los grandes problemas mundiales se retroalimentan en un círculo vicioso. Él denomina a este vórtice social, político y económico un «círculo perverso».

Si le sirve de ayuda, recuerde sus ganancias en el fabuloso mercado de valores antes de considerar el desconcertante panorama mundial.

Prasad, exfuncionario del Fondo Monetario Internacional, habló sobre la debilitada tendencia conocida como globalización. Un sistema de libre comercio y cadenas de suministro globales que unió a gran parte del mundo, mejoró la situación de las personas desesperadamente pobres en países como India y China, pero causó dificultades en regiones industriales de países como Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia, Japón y Estados Unidos.

Eso ya parece cosa del pasado. En gran parte debido al presidente Donald Trump, dijo Prasad, el sistema "está siendo destrozado". También lo están las instituciones multilaterales que habían trabajado para garantizar cierto grado de paz y estabilidad mundial. Incluiría en esa lista al FMI, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio y las Naciones Unidas.

Al mismo tiempo, afirmó, la agitación política en muchos países está impulsando un colapso en las relaciones económicas y políticas globales. Por ejemplo, la creciente represión migratoria de la administración Trump, que ha generado malestar interno, suele considerarse en otros países como parte integral de las políticas de "Estados Unidos Primero" que están destruyendo las ilusiones de cohesión global. Además, el sentimiento antiinmigrante está muy extendido en otros países.

“Todo esto es parte de un círculo vicioso”, dijo.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AFP

La guerra entre Rusia y Ucrania continúa. El último tratado de control de armas nucleares entre Rusia y Estados Unidos ha expirado. China se apresura a adquirir un arsenal mayor, Europa debate la creación de su propia fuerza disuasoria, e innumerables potencias menores buscan armas nucleares, si es que aún no las tienen. No se puede descartar la posibilidad de un conflicto directo entre Estados Unidos y China en el Estrecho de Taiwán o en el Mar de China Meridional.

Sigue el dinero

Prasad considera la economía como la fuente fundamental de poder. Por lo tanto, Estados Unidos y China son, en su opinión, superpotencias. Rusia, con una economía de menor importancia que la de Brasil, no lo es. Sin embargo, sigue siendo una potente fuerza militar que pone en peligro a gran parte de Europa y conserva la capacidad de sembrar la destrucción en cualquier lugar del planeta. Los aliados tradicionales de Estados Unidos en Europa —y, de hecho, en todos los demás continentes— se han visto obligados a comprender que no pueden contar incondicionalmente con un Estados Unidos liderado por Trump.

Gracias, en gran medida, a los aranceles de Trump, el antiguo sistema de libre comercio está derivando en una serie de guerras comerciales incipientes, que exacerban otros conflictos. Trump está usando los aranceles para castigar —o recompensar la aquiescencia— en cuestiones ajenas al comercio en sí. Groenlandia, la inmigración, el tráfico de drogas: cuando los países se oponen a las exigencias del presidente, este impone más aranceles. Douglas Irwin, economista de Dartmouth y experto en historia del comercio, me comentó por teléfono que usar los aranceles de esta manera «es simplemente extraordinario en la historia de Estados Unidos».

En nuestra conversación, Prasad, quien, como yo, es un veterano de China, afirmó que China comparte la responsabilidad del colapso de las relaciones comerciales globales. Está causando un daño inmenso al inundar el mundo con más exportaciones de las que la mayoría de los países pueden absorber fácilmente, afirmó. China ha necesitado desde hace tiempo orientar su economía hacia el consumo interno —lo que la haría menos dependiente de las exportaciones agresivas para su crecimiento—, pero no ha podido o no ha querido hacerlo.

La represión interna de China, su liderazgo cada vez más autocrático y sus condiciones comerciales y de ayuda internacional, a menudo punitivas, hacen que su modelo económico y político sea inaceptable para muchos países. Pero hoy, afirmó Prasad, Estados Unidos tampoco es un ejemplo a seguir.

Existe el peligro inminente de que Estados Unidos y China dividan gran parte del mundo en bloques, y que las potencias medianas y pequeñas se vean obligadas a navegar como puedan entre las superpotencias. El panorama mundial que se describe en "El ciclo de la perdición" es abrumadoramente sombrío.

¡Y aún así, esos mercados!

Aun así, para los inversores, existe la alentadora realidad de que muchos mercados han tenido resultados espléndidos.

Las grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos están generando enormes beneficios mientras invierten sumas exorbitantes en el desarrollo de la inteligencia artificial. Puede que los inversores estén preocupados, pero están prosperando.

Después de que el Promedio Industrial Dow Jones alcanzara los 50.000 puntos por primera vez el 6 de febrero, Edward Yardeni, economista y estratega con una visión alcista, reiteró que esperaba que el Dow alcanzara los 70.000 puntos —un aumento del 40%— para 2029. Yardeni lleva mucho tiempo hablando de, como él mismo lo define, el "mercado bursátil de la década de 2020". La IA aumentará la productividad en toda la economía y generará mejoras generalizadas en los ingresos, afirmó, y eso mantendrá el mercado alcista.

Muchos mercados bursátiles en otros lugares están superando al mercado estadounidense. La caída del dólar ha contribuido a impulsar la rentabilidad internacional, especialmente, pero no exclusivamente, para quienes invierten en dólares. Prasad, experto en el dólar, prevé que la moneda estadounidense, para bien o para mal, seguirá siendo el principal medio de intercambio global, aunque muchos otros países intentan evitarla. A pesar de los problemas recientes en mercados especulativos como las materias primas y las criptomonedas, el sistema financiero global se mantiene estable hasta el momento.

Aun así, dijo Prasad, la complacencia sería imprudente. «Hay serios problemas ahora mismo», afirmó, aunque no se reflejen en la rentabilidad de la cartera.

“Estamos viendo que las instituciones se están desmoronando”, dijo. “Estamos viendo que la política interna se está polarizando y contaminando aún más, de una manera que también está teniendo un efecto muy negativo en la geopolítica”.

Los mercados financieros estuvieron tranquilos en los años previos a la gran crisis financiera y recesión de diciembre de 2007 a junio de 2009. El círculo vicioso actual, dijo, bien podría afectar a los mercados más adelante.

Así que no te relajes demasiado, dijo Prasad. "Creo que es un buen momento, cuando las cosas parecen ir bien, para preocuparse un poco más por todas estas dinámicas desfavorables que se esconden bajo la superficie". Se encogió de hombros con una sonrisa triste. "Esto es muy alegre, ¿no?"

Bueno, no. Es deprimente pensarlo, pero el mundo está en una situación difícil. Creo que vale la pena reflexionar sobre todo esto detenidamente. Para los inversores, tiene sentido, como he estado escribiendo, proteger sus inversiones en acciones con bonos y efectivo si es probable que necesiten su dinero pronto.

En una reseña de “The Doom Loop”, The Economist elogió la profunda capacidad analítica del libro, pero afirmó que carecía de soluciones. Esto también se aplica a mi conversación con Prasad, pero no lo culpo. Sin grandes cambios políticos, es difícil ver cómo revertir la situación global. La gente común tendrá que intentar protegerse mientras las instituciones se desmoronan.

*Jeff Sommer, columnista de The New York Times