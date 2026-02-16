Ajustes macroeconómicos: Importantes pero difíciles

En una exposición de Agro en Punta que se realizara en Punta del Este hace algunos días, el Ministro de Economía indicó que para que la economía “pueda tener condiciones de competencia Uruguay tiene que acometer reformas importantes a nivel microeconómico”. Agregó además que, con este fin, el Gobierno llevará adelante este año, una agenda de cambios microeconómicos, regulatorios y de promoción de la actividad económica que, en algunos casos, requerirán tratamiento legislativo y, en otros, cambios regulatorios que definirá el Poder Ejecutivo.

El ministro adelantó que estas reformas supondrán “alteraciones de equilibrios” que afectarán “intereses del sector privado” durante la transición, pero –agregó-, “Uruguay tiene que acometer reformas importantes a nivel microeconómico, relevantes para poder hacer que la economía pueda ser competitiva”.

Los objetivos de las reformas microeconómicas son mejorar los costos de producción y generar mayor eficiencia productiva pues “este Gobierno ha decidido que no es la macroeconomía la que va a generar las condiciones de competitividad y eficiencia para que los sectores expuestos al comercio internacional puedan competir”.

Cambios macroeconómicos

El conductor de la economía uruguaya se centró en la necesidad de provocar cambios a nivel microeconómico que son los que se producen en los mercados de bienes y de servicios de un país. Simplemente como forma de mejor interpretar lo que señala el jerarca gubernamental, es bueno que se conozca el significado de lo que propone.

La microeconomía analiza el comportamiento de consumidores demandantes de un bien o servicio y el de los oferentes productores de ellos. Analiza en consecuencia, cómo se determinan los precios en distintos tipos de mercado, como es el mercado en el que existen muchos competidores vendiendo el mismo bien o servicio y muchos demandantes del referido bien o servicio. Cual es el precio de equilibrio en un mercado monopólico, en el que existe un solo vendedor enfrentando a la totalidad de la demanda por el bien o servicio o como es un mercado oligopólico u otros por el estilo.

La teoría microeconómica es la base de las numerosas disciplinas económicas que hoy se conocen. En particular, es la que brinda fundamentos a la macroeconomía –Edmund Phelps probó esa aseveración por la que obtuvo su premio Nobel en 2006-.

En la intención gubernamental de llevar adelante cambios microeconómicos como forma de generar condiciones de competitividad no se pueden desconocer la distorsiones que existen en mercados muy importantes del país.

Casos

Solo mencionaré dos casos significativos para los que, reformas microeconómicas en ellos pueden resultar en equilibrios mucho más beneficiosos a nivel nacional que los que hoy se pueden observar. Por supuesto generarán efectos sobre algunos intereses privados.

En particular se pueden mencionar, por su gran significación en el funcionamiento de ellos, al mercado de trabajo y al de la energía. Se trata de mercados que en sus equilibrios resultan en complicaciones muy relevantes para la numerosa mayoría de los que en ellos actúan.

Un primer caso que deseo mencionar es el del mercado de trabajo en el que la demanda por trabajadores, de parte de las empresas que los necesitan para su actividad, es menor que la oferta de los servicios de trabajadores al precio que rige en el mercado, al salario de equilibrio en ese mercado. Ello se debe a las distorsiones que se producen al funcionamiento libre del mercado de trabajo debido a las directivas que surgen de la negociaciones salariales del tipo actual, que en la mayoría de los casos no distinguen las características productivas de un mismo bien o servicio por empresas diversas.

El ajuste microeconómico que necesita ese mercado es dejar de llevar adelante las negociaciones salariales por ramas de actividad productiva y pasarlas a que se realicen entre cada empresa con sus propios trabajadores. Un ajuste microeconómico de ese tipo llevará al mercado laboral a un equilibrio más competitivo, con menor desempleo y a una mayor producción y consumo. Pero también a afectar algunos intereses privados y públicos.

Un segundo caso que deseo mencionar y en el que se puede aplicar lo que propone el Ministro de Economía para, con un ajuste microeconómico, mejorar la competitividad de la producción transable y no transable de nuestro país, se refiere a una de las actividades productivas que lleva adelante la petrolera estatal –Ancap-. Además de tener el monopolio de la importación, refinación y venta de combustibles líquidos, la empresa produce y vende en competencia con otras firmas locales el cemento portland para el sector de la construcción.

Se trata de una actividad que no tiene resultados positivas –su pérdida es de 25 millones de dólares anuales- y el desequilibrio se cubre con cargo a las tarifas de los combustibles que, obviamente, castigan a los numerosos consumidores de nafta, gasoil, etc. Deshacerse de esa división de la empresa mejoraría sensiblemente la competitividad de los usuarios de combustibles por la reducción de su precio.

Dificultades

Es obvio que proceder con ajustes microeconómicos como los de los casos señalados provocaría una muy significativa mejora de la productividad de numerosos sectores de la economía uruguaya que redundaría en un crecimiento más acelerado de la producción nacional. Pero también es obvio que la dificultad de llevarlos adelante, sobre todo el primero de los casos, desanima a cualquier político y, particularmente, a quienes serían los encargados de llevarlos adelante –Economía, Industria y Trabajo-.

En conclusión, si los ajustes microeconómicos que se harán no se realizarán en casos importantes como los señalados, los que se hagan serán de poca influencia y de sacrificio solo de los privados que sean alcanzados por ellos.