Brasil, y un ajuste fiscal orientado hacia el desarrollo económico
En un escenario de endeudamiento de familias y empresas, la combinación de políticas fiscal y monetaria restrictivas podría provocar una oleada de quiebras hasta que la inflación alcance la meta. Sería mejor, para la salud de nuestra economía, llevar a cabo el ajuste fiscal y elevar la meta de inflación al 4%.
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