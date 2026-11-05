Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Economía y mercado

Brasil, y un ajuste fiscal orientado hacia el desarrollo económico

En un escenario de endeudamiento de familias y empresas, la combinación de políticas fiscal y monetaria restrictivas podría provocar una oleada de quiebras hasta que la inflación alcance la meta. Sería mejor, para la salud de nuestra economía, llevar a cabo el ajuste fiscal y elevar la meta de inflación al 4%.

FGV.JPG
Fundación Getulio Vargas
05/11/2026, 07:32
Compartir esta noticia
+ Seguir en
.

Contenido Exclusivo

La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores
Suscribirme

Conocé nuestros planes
y disfrutá de El País sin límites.

Ingresar

Si ya sos suscriptor podés
ingresar con tu usuario y contraseña.

¿Encontraste un error?

Reportar
Temas relacionados
Premium El País +Fundación Getúlio VargasBrasilInflacióncuentas públicasdéficit fiscalLula Da Silva
Te puede interesar