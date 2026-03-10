Vecinos votaron y marcaron la historia: así José Ignacio definió su día fundacional tras más de un siglo

En José Ignacio muchas historias empiezan con vecinos reunidos. A veces para levantar una escuela; otras, para abrir un camino entre dunas y habilitar la llegada de servicios o para discutir cómo debe crecer el pueblo sin perder su escala. Mucho antes de convertirse en uno de los balnearios más buscados del país, esa forma de resolver lo colectivo terminó tomando forma institucional hace 70 años, con la creación de la Liga de Fomento, fundada el 26 de febrero de 1956.

En agosto pasado, la escena donde esa tradición volvió a hacerse visible fue austera y cotidiana: una asamblea en la panadería del balneario. Vecinos de distintas generaciones, investigadores y autoridades locales se reunieron con una consigna clara: elegir el “Día de José Ignacio”.

Había tres fechas en discusión, y cada una ofrecía una forma distinta de contar el origen del balneario. Una de las propuestas era el 1º de junio de 1877, cuando se encendió el Faro de Punta de José Ignacio, una señal creada para evitar naufragios y el primer registro documentado de presencia permanente en la península, con el farero Juan Soriano y su familia como “primeros pobladores efectivos”.

Las primeras casas de José Ignacio. Foto: gentileza Daniela Rivero

La segunda alternativa era el 1º de marzo de 1907, fecha de la compra de tierras por el agrimensor Eugenio Saiz Martínez: el gesto legal previo al fraccionamiento del balneario. Y, por último, el 1º de enero de 1909, consignado en el plano de mensura del pueblo, una marca técnica que, para los defensores del rigor histórico, arrastraba la sospecha de ser una “fecha puesta por convenio”.

La discusión se movió entre lo simbólico y lo práctico. Uno de los presentes planteó que marzo era “más adecuado” para convocar y sostener festejos. Otros respondieron desde el lenguaje afectivo del territorio: “Los que vivimos acá nunca dijimos José Ignacio; decíamos ‘vamos al faro’”.

Y volvió una metáfora que ordenó el debate: la luz. Había que rescatar lo simbólico como nacimiento. “A partir de la construcción del faro fue visible para nosotros y para el mundo”, sumó otra vecina presente.

Daniel Cajarville, profesor adjunto en la Unidad Académica de Estudios Turísticos de la Udelar, junto a Daniela Rivero, investigadora sobre la historia local, Sebastián Manuelle, promotor del Museo de la Imagen y Memoria de José Ignacio y Rosario De Vecchi, empresaria y moradora del balneario. Foto: gentileza Daniela Rivero

Daniela Rivero, autora de José Ignacio: historias de un pueblo de mar, José Ignacio: patrimonio fotográfico y la novela De esto no se habla: una historia de José Ignacio, aportó un dato que resumía el espíritu del asunto: el faro casi nunca se celebró.

La votación fue tan contundente como el consenso que se había ido tejiendo: 51 votos para el 1º de junio de 1877; ninguno para las otras dos fechas. Por unanimidad, se eligió la primera luz.

Detrás de esa decisión hay una larga historia de debates y acuerdos entre vecinos.

Parte de ese pasado fue el que Rivero se dedicó a rastrear y contar. La investigadora y escritora creció escuchando relatos familiares y anécdotas de vecinos. Además, su marido pertenece a una de las familias más antiguas del lugar.

Durante la pandemia, Rivero empezó a compartir en Instagram fotos antiguas y pequeñas escenas del pasado de la localidad. El interés de la gente fue inmediato. “Subía casi una por día. Me pedían más y terminé diciendo: ‘Tengo que escribir un libro’”, recuerda en charla con Domingo.

La historia del lugar, explica, es más compleja de lo que suele creerse. José Ignacio no nació como un clásico pueblo pesquero. “Había pocos vecinos que se dedicaban a la pesca para vender. Acá nunca hubo un puerto propiamente dicho”, señala.

Durante buena parte del siglo XX, la vida transcurría más en el campo que en la costa. De hecho, la primera escuela de la zona se instaló tierra adentro, donde vivía la mayor parte de la población. Años después debió trasladarse porque las crecidas impedían que los niños asistieran a clase.

José Ignacio no nace como un típico balneario pesquero, afirma la historiadora. Foto: gentileza Daniela Rivero

Un vecino donó un terreno y los propios pobladores levantaron un rancho de barro y paja donde funcionó la nueva escuela. Esa lógica comunitaria marcaría la identidad del lugar durante décadas.

El balneario comenzó a tomar forma a principios del siglo XX. En 1907, el agrimensor Eugenio Saiz Martínez compró las tierras donde hoy se encuentra la península del faro y proyectó el fraccionamiento del pueblo. Pero su muerte temprana frustró ese desarrollo. “Murió en 1912 y no llegó a desarrollar el balneario. La zona quedó abandonada durante años”, explica Rivero.

Serían los descendientes de aquella familia quienes, décadas después, impulsarían un proceso clave para el futuro del pueblo. Entre ellos estaba Luis Schickendantz, uno de los yernos de los Saiz, que terminaría convirtiéndose en el primer presidente de la Liga de Fomento de José Ignacio.

La organización surgió del impulso de vecinos que querían ordenar el desarrollo del balneario y mejorar sus condiciones básicas de vida. Uno de sus primeros logros fue abrir el camino de acceso al pueblo, hoy conocido como camino Eugenio Saiz Martínez. A partir de entonces, la Liga se convirtió en un actor central en la transformación del lugar. “Primero logran el camino; después, el puente que nos acerca a La Barra y a Punta del Este; y finalmente llega la luz eléctrica”, recuerda la escritora.

Cada avance implicaba largas discusiones entre los vecinos. La llegada de la electricidad, a comienzos de los años 80, fue probablemente el debate más intenso. Para algunos representaba progreso; para otros, una amenaza al carácter del lugar. “Había gente que decía: ‘Esto es un paraíso, vamos a cuidarlo’. Querían seguir mirando las estrellas”, cuenta.

Del otro lado estaban quienes habían vivido toda la vida sin servicios básicos y deseaban ese avance. El acuerdo final fue un punto intermedio: la iluminación se mantuvo más baja que en otros balnearios, una decisión que aún hoy define la experiencia nocturna del lugar.

Con los años, la Liga de Fomento continuó siendo un espacio donde los vecinos discuten el rumbo del balneario. En los 90, cuando nuevos fraccionamientos y desarrollos inmobiliarios impulsaron el crecimiento de la zona, la organización volvió a cobrar protagonismo. Entre otras medidas, promovió reglamentaciones que limitaron la altura de las construcciones y evitaron la aparición de edificios.

“Se decidió que acá no se hicieran edificios y que las casas no superaran las dos plantas”, apunta Rivero. Esa decisión es una de las razones por las que José Ignacio conserva hoy su escala y su paisaje.

“Somos más de 300 socios y una comisión que se reúne todos los meses, pero en la práctica estamos atentos todos los días a lo que pasa en el pueblo, porque los vecinos acercan sus preocupaciones constantemente”, señala Alfredo Vercelli, actual presidente de la Liga.

El 22 de febrero se realizó un homenaje a los vecinos que han pasado pela presidencia de la Liga de Fomento a lo largo de sus 70 años. Foto: gentileza

Ese mismo espíritu participativo fue el que, no hace mucho, se trasladó a otra discusión: definir cuando se dio el origen del balneario.

Ahora queda por delante el trámite institucional para que la Junta Departamental oficialice la fecha elegida, pero para los vecinos, el gesto ya tiene valor propio. Después de más de un siglo de relatos dispersos, José Ignacio miró su pasado y eligió dónde empieza su historia.