Un estudio relacionó el consumo de alcohol con una mayor acumulación de grasa visceral

El consumo de alcohol podría estar relacionado con una mayor acumulación de grasa visceral, un tipo de tejido adiposo que se deposita alrededor de los órganos abdominales y que, cuando está presente en exceso, se asocia con distintos riesgos para la salud.

Una investigación publicada en la revista científica International Journal of Obesity, titulada “Mayor acumulación de grasa visceral con un consumo elevado de alcohol”, analizó los datos de 5.761 participantes del Oxford Biobank para estudiar la relación entre los hábitos de consumo de bebidas alcohólicas y la distribución de la grasa corporal.

Los científicos compararon las cantidades de alcohol que consumían los participantes con sus mediciones de grasa corporal y evaluaron los resultados tanto en hombres como en mujeres.

Qué encontraron los investigadores

Los resultados mostraron que las personas que consumían mayores cantidades de alcohol presentaban una proporción más elevada de grasa visceral. La diferencia superó el 10 % en comparación con el grupo de consumo inmediatamente inferior, tanto entre los hombres como entre las mujeres.

El estudio examinó la relación entre ambos factores, pero sus resultados no demuestran que el alcohol sea la única causa de la acumulación de grasa visceral. La alimentación, la actividad física y otras características individuales también pueden influir en la composición corporal.

Por eso, los hallazgos deben interpretarse como una asociación entre el consumo de alcohol y una mayor proporción de este tipo de grasa, y no como una prueba de que una cantidad específica de bebida provoque necesariamente ese resultado en todas las personas.

Sobrepeso. Foto: Sofia von Humboldt/Commons.

Qué es la grasa visceral y por qué preocupa

A diferencia de la grasa subcutánea, que se encuentra debajo de la piel, la grasa visceral se acumula alrededor de órganos internos, como el hígado y los intestinos.

Cuando se acumula en exceso, se relaciona con diferentes problemas de salud, entre ellos:

Enfermedades cardiovasculares: se asocia con un mayor riesgo de afecciones del corazón y los vasos sanguíneos.

Alteraciones de la glucosa: puede relacionarse con dificultades para regular el azúcar en la sangre.

Problemas metabólicos: su exceso está vinculado con alteraciones que afectan el funcionamiento del organismo.

La distribución de la grasa corporal es, por tanto, otro aspecto que los investigadores estudian para comprender los riesgos asociados con distintos hábitos y características individuales.

Por qué se necesitan más investigaciones

Los resultados del Oxford Biobank aportan información sobre la relación entre el consumo de alcohol y la distribución de la grasa corporal. Sin embargo, todavía se necesitan nuevas investigaciones para comprender mejor cómo interviene el alcohol en la acumulación de grasa visceral y qué otros factores participan en ese proceso.

El estudio destaca la importancia de analizar no solo el peso corporal, sino también la distribución de la grasa. Aunque dos personas tengan un peso similar, la proporción y la ubicación del tejido adiposo pueden ser diferentes.

Comprender estas diferencias puede contribuir a estudiar con mayor precisión la relación entre los hábitos de consumo, la composición corporal y la salud a largo plazo.

En base a El Tiempo/GDA