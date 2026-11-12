¿Tu planta pierde color? La guía definitiva para rescatar un jazmín del cabo y multiplicarlo en casa

Cuando las hojas del jazmín del cabo empiezan a perder su color verde, una de las soluciones caseras que suele circular entre aficionados a la jardinería es agregar sulfato de hierro a la tierra. Este compuesto puede ayudar a corregir una deficiencia de ese mineral, pero no siempre es la respuesta al problema.

La gardenia, nombre científico de esta especie, necesita condiciones específicas para crecer y florecer adecuadamente. Por eso, antes de incorporar suplementos, es importante observar el aspecto de las hojas y revisar el estado del sustrato.

Una posible señal de deficiencia de hierro en el jazmín es la clorosis férrica. Se reconoce porque las hojas nuevas adquieren un tono amarillento, mientras que las nervaduras principales permanecen verdes. El hierro cumple una función importante en la producción de clorofila, el pigmento que les da a las hojas su color verde. Cuando la planta no puede absorberlo en cantidades suficientes, el follaje puede perder intensidad.

Según recomendaciones difundidas por la cuenta especializada Alta Huerta, el sulfato de hierro puede utilizarse para tratar esta deficiencia. La propuesta consiste en distribuir el producto sobre la superficie de la tierra, alrededor de la base de la planta, siguiendo las indicaciones del fabricante y respetando las cantidades y la frecuencia recomendadas.

Sin embargo, que las hojas estén amarillas no significa necesariamente que falte hierro. Aplicar el compuesto sin identificar primero la causa puede resultar ineficaz e incluso perjudicar a la planta. Uno de los factores que influye en la absorción del hierro es el pH del suelo. En sustratos demasiado alcalinos, este mineral puede estar presente, pero no encontrarse disponible para que las raíces lo absorban.

Jazmín.

También existen otras causas posibles de amarillamiento del follaje:



Exceso o falta de agua: tanto el riego insuficiente como el demasiado abundante pueden afectar el estado de las hojas.

Drenaje deficiente: la acumulación de agua en la tierra puede provocar encharcamientos y perjudicar las raíces.

Temperaturas bajas: el frío puede afectar el desarrollo de la planta.

Problemas en las raíces: los daños o las dificultades para desarrollarse pueden limitar la absorción de agua y nutrientes.

Recambio natural: las hojas más antiguas también pueden amarillear como parte de su ciclo habitual.

Por eso, antes de aplicar fertilizantes o suplementos minerales, conviene revisar las condiciones de cultivo. Las gardenias se desarrollan mejor en suelos ácidos, con buen drenaje y humedad constante, pero sin que la tierra permanezca saturada de agua.

Si el problema persiste después de revisar el riego y el drenaje, se recomienda consultar en un centro de jardinería especializado y realizar una medición del pH del sustrato antes de incorporar hierro.

Además de los cuidados para mantener saludable la planta, Alta Huerta comparte una técnica para reproducirla a partir de esquejes. El procedimiento consiste en elegir una rama joven de aproximadamente diez centímetros, retirar las hojas de la parte inferior y recortar parcialmente las superiores para reducir la pérdida de agua.

Luego, el esqueje puede colocarse en un sustrato húmedo o en un recipiente con agua, que debe renovarse cada 48 horas. Durante el proceso, necesita un ambiente cálido y luminoso, pero sin exposición directa al sol.

Tanto para recuperar una gardenia con hojas amarillas como para obtener nuevas plantas, la clave está en atender sus condiciones de cultivo. Antes de recurrir a una solución puntual, es importante identificar qué necesita realmente la especie.

Con base en El Tiempo/GDA