Toca el piano, pinta, come chocolate y duerme 14 horas: la impresionante rutina de la italiana que cumplió 106 años

A los 106 años, la italiana Gianna Pratesi mantiene una vida activa, con actividades como tocar el piano, pintar y seguir las noticias deportivas. Su testimonio despertó interés después de su participación en el Festival de San Remo, donde también recordó un episodio histórico de su juventud: la primera vez que votó, durante el referéndum italiano de 1946. La longevidad es un fenómeno que despierta cada vez más interés, especialmente por las investigaciones que buscan identificar qué factores pueden favorecer un envejecimiento saludable.

La alimentación, el descanso, la actividad física y el mantenimiento de intereses personales son algunos de los aspectos que se estudian en relación con una vida prolongada. Aunque llegar a edades avanzadas depende de una combinación de factores genéticos, ambientales y relacionados con el estilo de vida, conocer las rutinas de quienes superan los 100 años permite acercarse a sus experiencias y costumbres.

Captura de pantalla.

Uno de estos casos es el de Gianna Pratesi, una italiana de 106 años que alcanzó notoriedad tras participar en el Festival de San Remo. En una entrevista con el periódico italiano Corriere della Sera, contó cómo organiza sus días, cuáles son sus preferencias alimentarias y qué actividades continúa disfrutando después de superar el siglo de vida.

Cuántas horas descansa Gianna Pratesi, la italiana de 106 años Uno de los aspectos que llamó la atención de su relato es su particular rutina de sueño. Pratesi explicó que suele acostarse alrededor de las 22:30 y levantarse aproximadamente a las 13:00 del día siguiente.

Esto representa un intervalo de unas 14 horas y media entre el momento de acostarse y el de levantarse. Sin embargo, ese período no necesariamente equivale a la cantidad de horas que permanece dormida, ya que no se conoce si se despierta durante la noche o cuánto tiempo tarda en conciliar el sueño.

Como referencia, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) recomiendan que las personas mayores de 65 años duerman entre siete y ocho horas por noche.

¿Dormir para vivir más?

Cama con productos de rebajas de Arredo Foto: Arredo

La relación entre sueño y longevidad es objeto de diferentes investigaciones. Algunos estudios observaron asociaciones entre dormir menos de lo recomendado o hacerlo durante períodos excesivamente prolongados y un mayor riesgo de mortalidad. No obstante, estos resultados no permiten establecer una relación directa de causa y efecto. La duración del descanso también puede estar condicionada por el estado de salud, la edad y otras características individuales.

Qué come Gianna Pratesi a los 106 años y cuál es su dulce favorito La alimentación es otro de los aspectos de la vida cotidiana de Pratesi que despertó curiosidad. Según contó, mantiene una dieta variada y no sigue restricciones alimentarias estrictas.

Entre los alimentos y preparaciones que forman parte de su menú habitual mencionó el caldo, la pasta y la carne a la parrilla, además de otros platos tradicionales de la gastronomía italiana.

También reveló cuál es uno de sus dulces preferidos: los bombones de chocolate negro, que disfruta como parte de su alimentación.

Su testimonio permite conocer algunas de sus costumbres después de cumplir 100 años, aunque no demuestra que un alimento en particular tenga una relación directa con su longevidad. La evidencia científica sobre el envejecimiento señala que la alimentación debe analizarse dentro de un conjunto más amplio de factores, y no a partir de productos aislados.

Piano, pintura y deportes: las actividades que disfruta a los 106 años Más allá de sus hábitos alimentarios y de descanso, Pratesi conserva diferentes intereses que ocupan parte de su tiempo. Entre sus actividades favoritas se encuentran tocar el piano, pintar y seguir las noticias deportivas. Son aficiones que mantiene después de haber superado los 100 años y que forman parte de su vida cotidiana.

Gianna Pratesi en la televisión italiana. Foto: RAI.

Las actividades artísticas, culturales y recreativas pueden contribuir al bienestar durante el envejecimiento, al ofrecer oportunidades de estimulación cognitiva, expresión personal y participación social. Aunque no existe una fórmula única para alcanzar una edad avanzada en buenas condiciones, mantener intereses y realizar actividades que resulten placenteras puede formar parte de un estilo de vida que favorezca la calidad de vida en las personas mayores.

Chocolate negro: qué beneficios pueden aportar sus componentes Entre los alimentos que mencionó Pratesi se encuentra el chocolate negro, un producto que también ha sido estudiado por los compuestos presentes en el cacao.

La farmacéutica y especialista en nutrición Paula Martín Clares destaca el contenido de flavonoides, magnesio, triptófano y teobromina del cacao puro, sustancias a las que se atribuyen diferentes efectos fisiológicos.

Los flavonoides son compuestos antioxidantes que pueden favorecer la función vascular y el flujo sanguíneo, mientras que el magnesio interviene en el funcionamiento muscular y del sistema nervioso. Por su parte, el triptófano es un aminoácido que participa en la producción de serotonina, un neurotransmisor relacionado con la regulación del estado de ánimo.

Otro de sus componentes es la teobromina, una sustancia estimulante que actúa sobre el sistema nervioso y cuyos efectos son diferentes a los de la cafeína.

Según Martín Clares, este compuesto puede proporcionar «un estímulo ligero del sistema nervioso, mejorar la concentración, aumentar la energía mental y producir una sensación de bienestar tranquila, sin picos ni caídas bruscas».

La especialista señala que estos posibles efectos no convierten al chocolate en un tratamiento para la depresión ni permiten atribuirle propiedades terapéuticas. También recomienda prestar atención a la composición del producto y priorizar aquellos con un contenido de cacao del 85 % o superior, con menor proporción de azúcar. Su sugerencia es consumir una o dos onzas diarias.

En cualquier caso, el chocolate negro puede formar parte de una alimentación equilibrada, pero sus componentes no permiten explicar por qué solos la longevidad de una persona. La historia de Gianna Pratesi muestra, sobre todo, cómo conserva sus gustos, actividades e intereses a los 106 años.