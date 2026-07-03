"Terminantemente prohibido": cómo saber qué pastillas nunca deberían ir en el pastillero, según experto

Preparar la medicación de toda la semana en un pastillero es una costumbre frecuente, especialmente entre personas que toman varios fármacos por día o quienes buscan no olvidar ninguna dosis. Sin embargo, lo que parece una simple estrategia de organización puede alterar su eficacia, porque no todas las pastillas toleran permanecer fuera de su envase original.

En un reel publicado en Instagram a partir de una entrevista en el programa Boyitolina de Radio Tandil, el médico argentino Dr. Trigilia explicó que ciertos comprimidos deben mantenerse dentro de su blíster hasta el momento exacto de ser ingeridos, ya que el envase cumple una función que va mucho más allá de facilitar el transporte.

Cuando pensamos en el blíster solemos verlo simplemente como un envoltorio. Sin embargo, fue diseñado para proteger el principio activo de factores ambientales que pueden deteriorarlo antes de tiempo. Entre esos factores se encuentran la humedad, la luz, el oxígeno del aire y los cambios de temperatura.

La exposición prolongada a cualquiera de ellos puede modificar la estabilidad química del medicamento, haciendo que pierda potencia o, en algunos casos, alterando sus características físicas, como el color, la consistencia o el olor.

¿Qué significan los distintos tipos de blíster?

Según explicó Trigilia, el propio envase puede dar pistas sobre el nivel de protección que necesita el medicamento. "Lo primero que hay que hacer es revisar qué tipo de blíster tenemos", señaló.

Si el blíster presenta una lámina de color ámbar o amarillento, suele indicar que el medicamento es sensible a la luz y debe permanecer protegido hasta el momento de su consumo. A su vez, cuando el blíster está fabricado completamente en aluminio —tanto en la parte posterior como en la que cubre el comprimido— la protección es todavía mayor.

"Si tiene todo aluminio, está terminantemente prohibido sacarlo del blíster si no se ingiere inmediatamente, porque es sensible a la luz, la temperatura y a la humedad", explicó el médico.

Blísters de fármacos. Foto: Freepik.

La humedad puede favorecer la degradación de algunos principios activos o hacer que ciertos comprimidos comiencen a desintegrarse lentamente. La luz puede desencadenar reacciones químicas en medicamentos fotosensibles, mientras que el oxígeno puede oxidar determinados componentes. El resultado es que el fármaco podría no actuar con la misma efectividad prevista cuando finalmente se consume.

¿Entonces nunca conviene usar pastilleros? No necesariamente. Muchos medicamentos pueden permanecer algunos días fuera de su blíster sin sufrir alteraciones importantes, mientras que otros no deberían retirarse hasta el momento de la toma.

El problema es que no existe una regla universal. Depende del principio activo, de la formulación del comprimido y del tipo de envase elegido por el fabricante durante el desarrollo del medicamento. Por eso, antes de preparar un pastillero semanal, conviene consultar el prospecto o preguntar al médico o al químico farmacéutico si ese medicamento puede almacenarse fuera de su envase original.

Cajas de medicamentos en farmacia. Foto: Freepik.

Otras recomendaciones para conservar los medicamentos

Más allá del blíster, existen algunas medidas sencillas que ayudan a mantener la estabilidad de los medicamentos:



conservarlos en un lugar fresco y seco;

evitar guardarlos en el baño, donde la humedad suele ser elevada;

protegerlos del sol directo y de fuentes de calor;

mantenerlos en su envase original siempre que sea posible;

revisar periódicamente la fecha de vencimiento.

En la mayoría de los casos, retirar una pastilla del blíster unos minutos antes de tomarla no representa ningún problema. Lo que sí puede ser un error es sacar varios comprimidos con días o semanas de anticipación sin saber si fueron diseñados para resistir esa exposición.

Por eso, antes de priorizar la comodidad, conviene recordar que el envase forma parte del medicamento. En algunos casos, esa fina capa de aluminio o plástico no está ahí por casualidad: es la barrera que permite que el tratamiento conserve toda su eficacia hasta el momento en que llega al organismo.