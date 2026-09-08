¿Sirve la infusión de alcachofa para el hígado graso? Mitos, verdades y qué dicen los estudios

Cuando se habla de cuidar el hígado, suelen aparecer recomendaciones sobre jugos, suplementos e infusiones capaces de “desintoxicar” el organismo. Entre las opciones más mencionadas se encuentra la alcachofa, una verdura a la que tradicionalmente se le atribuyen beneficios para la digestión y el metabolismo de las grasas. Pero ¿puede una infusión de alcachofa ayudar realmente a combatir el hígado graso?

La respuesta requiere algunos matices. La alcachofa contiene compuestos que han despertado el interés de los investigadores y algunos estudios han analizado los posibles efectos de sus extractos concentrados sobre determinados parámetros metabólicos. Sin embargo, esto no significa que beber una infusión pueda curar o revertir por sí sola una enfermedad hepática.

La esteatosis hepática, conocida popularmente como hígado graso, se produce cuando existe una acumulación excesiva de grasa en el hígado. En sus primeras etapas, puede no provocar síntomas evidentes. Sin embargo, en algunos casos puede progresar y asociarse con inflamación y daño hepático.

El exceso de peso, la resistencia a la insulina, la diabetes tipo 2 y determinadas alteraciones metabólicas se encuentran entre los factores relacionados con esta enfermedad. Por eso, cuando existe un diagnóstico de hígado graso, el abordaje no debería centrarse en un único alimento o bebida. Los cambios en la alimentación, la actividad física y el control de los factores de riesgo metabólico forman parte de las estrategias fundamentales para cuidar la salud hepática.

La alcachofa es un alimento que aporta fibra, minerales y diferentes compuestos vegetales. Entre las sustancias presentes en esta verdura se encuentran diversos compuestos fenólicos que han sido objeto de investigaciones por sus posibles efectos sobre distintos procesos del organismo. También se ha estudiado la acción de algunos extractos obtenidos de las hojas de alcachofa, especialmente en relación con parámetros como el colesterol y determinados marcadores asociados con la función hepática.

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Sin embargo, es importante distinguir entre consumir alcachofa como parte de una alimentación equilibrada, tomar una infusión y utilizar un extracto concentrado. Las cantidades y concentraciones de los compuestos activos pueden variar considerablemente entre estas formas de consumo.

Algunas investigaciones han evaluado los efectos de extractos de hoja de alcachofa en personas con hígado graso y alteraciones en los niveles de grasas en la sangre. Un estudio publicado en la revista Phytomedicine observó mejoras en determinados parámetros bioquímicos en participantes que recibieron extracto de alcachofa. Otros análisis también han explorado posibles cambios en enzimas hepáticas y niveles de lípidos. Estos resultados han despertado el interés por el potencial de la planta, pero no permiten concluir que la alcachofa cure el hígado graso.

Uno de los principales errores al hablar de remedios naturales consiste en asumir que un alimento o una planta puede sustituir un tratamiento médico. El hígado no necesita una bebida específica para “desintoxicarse”. Este órgano cumple de forma natural numerosas funciones relacionadas con el procesamiento de sustancias y la eliminación de determinados compuestos del organismo. Por eso, una infusión de alcachofa no debe considerarse un tratamiento para eliminar la grasa acumulada en el hígado.

Entonces, ¿se puede tomar infusión de alcachofa? Para la mayoría de las personas, la alcachofa puede formar parte de una alimentación variada y equilibrada. Su consumo, ya sea como alimento o en determinadas preparaciones, puede aportar nutrientes y contribuir a diversificar la dieta. Sin embargo, no existe evidencia suficiente para afirmar que una taza de infusión pueda producir por sí sola cambios significativos en la salud del hígado.

Aunque los productos elaborados con alcachofa suelen considerarse seguros para muchas personas, no todas deberían consumirlos de la misma manera. Quienes tienen determinados problemas de las vías biliares o antecedentes de alergia a plantas de la familia Asteraceae deberían consultar con un profesional antes de incorporar suplementos o preparados concentrados de forma habitual.

También es importante tener en cuenta que los suplementos y extractos no son equivalentes a comer la verdura. Sus concentraciones pueden ser mayores y pueden producir efectos adversos o interacciones con determinados medicamentos.

Para las personas con hígado graso, las medidas más importantes suelen estar relacionadas con el conjunto de los hábitos: mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física de forma regular y controlar las condiciones metabólicas que puedan estar presentes. La alcachofa puede ser un alimento interesante dentro de ese contexto, pero no una solución milagrosa.

Con base en El Tiempo/GDA