Cuáles son los riesgos reales de los jugos "detox" para los riñones según los nefrólogos

En los últimos años, los jugos verdes y las dietas detox se volvieron muy populares gracias a las promesas de desintoxicar el organismo, favorecer la pérdida de peso y mejorar la salud renal. Sin embargo, especialistas advierten que, cuando estas prácticas se llevan al extremo, pueden tener consecuencias negativas para los riñones.

La nefróloga Ana Catalina Duarte explicó que el principal problema aparece cuando los jugos verdes dejan de ser un complemento dentro de una alimentación saludable y pasan a reemplazar comidas o forman parte de dietas restrictivas durante varios días.

¿El cuerpo necesita hacer un detox?

Según la especialista, el organismo cuenta con mecanismos naturales para eliminar las sustancias de desecho, por lo que ni el riñón ni el hígado necesitan programas especiales de desintoxicación.

La médica recordó que estos órganos cumplen de manera permanente la función de depurar el organismo y aseguró que mantener una hidratación adecuada resulta mucho más beneficioso que seguir estrategias de limpieza difundidas en redes sociales.

El riesgo de los oxalatos presentes en los jugos verdes

La principal preocupación de la especialista está relacionada con los oxalatos, compuestos presentes en muchas verduras utilizadas para preparar jugos verdes, como la espinaca, la acelga o la remolacha.

Estas sustancias son eliminadas a través del sistema urinario, pero cuando se consumen en cantidades excesivas pueden sobrecargar los riñones.

Según Duarte, una elevada concentración de oxalatos puede favorecer la formación de cálculos renales e incluso provocar una nefropatía por oxalatos, una enfermedad que afecta la capacidad de filtración renal y que, en algunos casos, puede desencadenar una insuficiencia renal aguda.

¿Quiénes tienen mayor riesgo?

La especialista explicó que el peligro puede ser mayor en personas que padecen una enfermedad renal sin saberlo, ya que este tipo de afecciones suele evolucionar durante años sin generar síntomas evidentes. Por ese motivo, muchas veces la insuficiencia renal se diagnostica cuando el daño ya es avanzado y, en algunos casos, irreversible.

¿Significa que hay que dejar de tomar jugos verdes?

Foto: Unsplash.

La respuesta es no. Tras generar repercusión con sus declaraciones, la nefróloga aclaró que no busca prohibir el consumo de jugos verdes, sino promover un consumo responsable y moderado.

Según explicó, el problema aparece cuando la cantidad de oxalatos supera la capacidad del organismo para eliminarlos de forma adecuada, aumentando el riesgo de cálculos renales o de lesiones en los pequeños túbulos de los riñones.

Por eso, considera que estas bebidas pueden formar parte de la alimentación, siempre que se consuman con moderación.

Recomendaciones para consumir jugos verdes de forma segura

Entre los principales consejos de la especialista se encuentran:



Mantener un consumo moderado .

. Limitar la ingesta a un vaso pequeño unas tres o cuatro veces por semana.

Evitar consumirlos durante episodios de deshidratación .

. No beberlos inmediatamente después de realizar ejercicio físico intenso .

. Evitar combinarlos con jugo de naranja o toronja , ya que el exceso de vitamina C puede aumentar la formación de oxalatos .

o , ya que el exceso de puede aumentar la formación de . No tomarlos en ayunas.

¿Quiénes deberían evitarlos?

Tortilla de espinaca en licuadora Imagen creada por Chat GPT

La especialista indicó que los jugos verdes no son recomendables para personas con insuficiencia renal moderada o avanzada, ni para quienes se han sometido a un bypass gástrico o presentan resecciones intestinales, ya que estas condiciones pueden aumentar el riesgo de acumular oxalatos.

Asimismo, expresó cautela respecto a algunos suplementos comercializados en forma de polvos o barras concentradas de vegetales, debido a que muchas veces no informan con precisión la cantidad de oxalatos que contienen.

Por ese motivo, recomendó priorizar siempre la preparación de jugos verdes con ingredientes naturales, dentro de una alimentación equilibrada, y evitar las dietas extremas que prometen una supuesta desintoxicación del organismo, ya que el riñón y el hígado cumplen esa función de manera natural.