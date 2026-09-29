Seis medicamentos que no hay que mezclar con café y qué efectos provocan en la salud

El café es una de las bebidas preferidas para comenzar el día con energía y, para muchas personas, también con buen humor. Además de su efecto estimulante, investigaciones han analizado sus posibles beneficios para la salud y su relación con el funcionamiento del organismo. De acuerdo con la Asociación Estadounidense del Corazón (AHA), el consumo moderado de café, equivalente aproximadamente a una taza, a largo plazo, podría resultar favorable para la salud cardíaca.

"La acumulación de investigaciones adicionales sugiere que el café, cuando se consume con moderación, puede considerarse una bebida saludable", explicó la institución.

Por su parte, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) señala que una taza de café con aproximadamente 75 miligramos de cafeína puede contribuir a mejorar la atención.

Sin embargo, sus posibles beneficios no significan que el café sea compatible con todos los tratamientos. La cafeína puede interactuar con determinados medicamentos, modificar su absorción o potenciar algunos de sus efectos, por lo que en ciertos casos es necesario prestar especial atención al momento en que se consume.

Algunos medicamentos que requieren precaución con el café son:

De acuerdo con información de University Hospitals, existen determinados medicamentos que pueden interactuar con el café. En estos casos, las recomendaciones pueden variar según el fármaco, la dosis y las características de cada paciente.

1. Medicamentos para el asma

Las personas que reciben medicación para el asma deberían consultar sobre el consumo de café y otras bebidas con cafeína, especialmente si toman determinados fármacos. La combinación puede aumentar el riesgo de algunos efectos secundarios, entre ellos dolor de cabeza, náuseas, inquietud e irritabilidad. Además, en determinados tratamientos, la cafeína podría interferir con la absorción de los medicamentos, lo que potencialmente podría afectar su eficacia.

2. Medicamentos para el resfriado y las alergias

Antibióticos. Foto: PublicDomainPictures.

Algunos medicamentos para el resfriado y las alergias contienen sustancias estimulantes, como la pseudoefedrina. Combinarlas con grandes cantidades de cafeína puede aumentar la estimulación del sistema nervioso central, favoreciendo síntomas como inquietud, irritabilidad y dificultades para dormir. También se recomienda especial precaución en personas con diabetes, ya que la combinación de pseudoefedrina y cafeína podría influir sobre el nivel de azúcar en sangre y la temperatura corporal.

3. Medicamentos para la tiroides

El hipotiroidismo aparece cuando la glándula tiroides no produce una cantidad suficiente de hormonas. Para quienes reciben tratamiento, el momento en que se consume el café puede ser especialmente importante. La ingesta de café demasiado cerca de determinados medicamentos para la tiroides puede disminuir su absorción y, por lo tanto, afectar su eficacia. Los expertos suelen recomendar esperar entre 30 y 60 minutos después de tomar la medicación antes de consumir café, aunque el intervalo exacto dependerá del medicamento indicado.

4. Medicamentos para la presión arterial

La cafeína puede provocar un aumento transitorio de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial en algunas personas. Por eso, quienes toman medicamentos para controlar la presión arterial deberían consultar con su médico sobre el consumo de café, especialmente si presentan hipertensión o sensibilidad a la cafeína. "Mezclar el consumo de café con medicamentos destinados a controlar la presión arterial alta puede generar problemas, dado que estos fármacos buscan reducir la carga de trabajo del corazón al bombear sangre a todas las células del cuerpo", explicó el médico clínico Ramiro Heredia.

5. Antidepresivos

Ejemplo de antidepresivo. Foto: Difusión.

En el caso de algunos antidepresivos, el consumo de grandes cantidades de café puede modificar la absorción o el metabolismo de determinados fármacos. Es importante prestar atención tanto a la cantidad de cafeína ingerida como al momento en que se toma la medicación. “Medicamentos como las fenotiazinas o los antidepresivos deben tomarse aproximadamente una o dos horas antes o después de consumir café, porque los taninos presentes en la bebida no permiten que el organismo absorba completamente los componentes de las pastillas”, afirmó la licenciada en Nutrición, Mercedes Engemann. En cualquier caso, el intervalo recomendado puede variar según el antidepresivo utilizado, por lo que no conviene modificar los horarios de una medicación sin consultar previamente con un profesional de la salud.