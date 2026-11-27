Tronarse los dedos es una costumbre extendida que, durante años, ha estado rodeada de advertencias sobre sus posibles consecuencias. Desde el desgaste de las articulaciones hasta el desarrollo de artritis, distintas creencias han vinculado el chasquido de los nudillos con problemas de salud que podrían aparecer con el tiempo.

Sin embargo, las investigaciones disponibles no han logrado demostrar que este hábito provoque esas enfermedades. El sonido que se escucha al estirar o presionar los dedos responde a un fenómeno físico que ocurre dentro de las articulaciones.

Renata Gregorio Paulos, médica traumatóloga especializada en manos del Instituto de Ortopedia y Traumatología del Hospital das Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de São Paulo, explicó a National Geographic que el crujido está relacionado con cambios de presión en el interior de las articulaciones.

Las articulaciones cuentan con líquido sinovial, una sustancia que lubrica sus superficies, facilita el movimiento y contribuye al mantenimiento del cartílago. Cuando una persona estira o separa los dedos, se produce una variación en la presión dentro de esa estructura.

Ese cambio favorece la formación repentina de una cavidad de gas en el líquido sinovial, un fenómeno conocido como cavitación, que está asociado al sonido característico de los nudillos. Después de que se produce el chasquido, no suele ser posible repetirlo inmediatamente en la misma articulación. Esto se debe a que necesita algunos minutos para recuperar las condiciones que permiten que vuelva a generarse la cavitación.

La posibilidad de desarrollar artritis o artrosis es una de las preocupaciones más habituales entre quienes realizan este movimiento de forma frecuente. No obstante, los estudios disponibles no han encontrado evidencia concluyente de que tronarse los dedos aumente el riesgo de padecer estas enfermedades.

Según la especialista, las investigaciones tampoco han demostrado que esta costumbre provoque daños en las manos o un engrosamiento de las articulaciones, de acuerdo con declaraciones recogidas por National Geographic.

Entre los antecedentes que han explorado esta cuestión se encuentra el experimento del médico estadounidense Donald Unger, quien durante 50 años se tronó los nudillos de la mano izquierda al menos dos veces al día, mientras evitó hacerlo en la derecha. Según sus cálculos, repitió el movimiento más de 36.000 veces. Al finalizar el seguimiento, no encontró artritis ni diferencias relevantes entre ambas manos en las articulaciones o el líquido sinovial. Sus observaciones fueron publicadas en 1998 en una carta a la revista científica Arthritis and Rheumatism.

Aunque se trata de una experiencia individual que no permite extraer conclusiones generales, la traumatóloga señaló que otros estudios con grupos más amplios tampoco han logrado establecer una relación entre el hábito y el deterioro articular.

Hacer sonar los nudillos o cuello es una costumbre para muchos. Foto: Flickr.

Las investigaciones también han examinado si producir el chasquido puede aportar alguna ventaja en la movilidad de las manos. De acuerdo con Gregorio Paulos, algunos análisis observaron un ligero aumento temporal del rango de movimiento de las articulaciones después de tronarse los dedos. Sin embargo, ese efecto no sería significativo ni permanente. Al cabo de un tiempo, las articulaciones recuperan su estado habitual. Por lo tanto, los estudios citados tampoco permiten afirmar que este hábito mejore de forma sostenida la flexibilidad o prevenga enfermedades articulares.

No conviene forzar una articulación hasta provocar dolor. Si los chasquidos aparecen acompañados de inflamación, molestias persistentes o limitaciones en el movimiento, es recomendable consultar a un profesional de la salud para evaluar qué los está causando.

También es importante tener en cuenta que no todos los sonidos articulares tienen el mismo origen. Los chasquidos en las rodillas, los hombros, el cuello o la espalda, por ejemplo, pueden estar relacionados con el desplazamiento de tendones y ligamentos sobre otras estructuras del cuerpo. La presencia de dolor, inflamación u otros síntomas, en cambio, es un motivo para prestar atención y buscar orientación médica.

Con base en El Tiempo/GDA