¿Se pueden recuperar las encías perdidas? La odontología actual demuestra que sí: cómo funciona

Hay personas que descubren el problema por casualidad. Un día se miran al espejo y sienten que un diente “se ve más largo” que antes. Otras, empiezan a notar una molestia inesperada cuando toman un vaso de agua fría. Y muchas recién lo descubren en el consultorio, cuando el odontólogo compara cómo estaba esa misma encía años atrás.

La odontología desarrolló técnicas capaces de recuperar parte de esos tejidos perdidos, proteger nuevamente la raíz del diente y devolver estabilidad a una zona que, hasta hace algunos años, se consideraba prácticamente irreversible. Ese cambio representa una de las grandes revoluciones silenciosas de la odontología moderna.

No siempre es un problema de higiene

Existe una idea muy instalada: si una encía se retrae, muchas personas piensan inmediatamente que la causa fue una mala higiene. En realidad, a veces ocurre exactamente lo contrario. Hay pacientes que se cepillan con tanta fuerza y tanto entusiasmo que, con los años, terminan desgastando lentamente la encía.

Otros aprietan los dientes mientras duermen sin siquiera saberlo. Y también influye la forma natural de la encía: algunas personas nacen con un tejido más fino y delicado, que responde peor a pequeñas agresiones repetidas durante años. Es decir, dos personas pueden tener exactamente el mismo hábito de cepillado y obtener resultados completamente diferentes.

Muchas veces, la retracción viene acompañada de otro cambio que pasa completamente desapercibido: se desgasta lentamente la unión entre la corona y la raíz del diente. Es un proceso tan gradual que la mayoría de las personas nunca lo nota.

Lavarse los dientes Foto: Freepik

En consulta suelo explicarlo con una imagen muy simple. Es como un glaciar; no se rompe de golpe, sino que va perdiendo pequeños fragmentos de hielo durante años. Cada cambio es mínimo, pero cuando miramos el resultado después de una década, entendemos cuánto cambió el paisaje.

Con los dientes ocurre algo parecido. Por eso, muchas veces, el tratamiento no consiste únicamente en recuperar la encía. También implica reconstruir esa pequeña parte del diente que fue perdiéndose con el tiempo.

La gran diferencia es que hoy la odontología ya no busca solamente “tapar” una raíz expuesta, sino reconstruir un sistema completo. Eso significa devolver estabilidad a los tejidos que sostienen el diente para que el resultado sea funcional, natural y duradero.

Para lograrlo existen distintas alternativas. En algunos casos, se utiliza tejido del propio paciente, obtenido generalmente del paladar. En otros, la tecnología permitió desarrollar matrices biológicas —como Fibro-Gide®, Mucograft® o Mucoderm®— que actúan como un andamio sobre el cual el organismo genera nuevo tejido. Puede sonar futurista, pero forma parte de la práctica clínica en centros especializados de todo el mundo. La clave, sin embargo, no está en el material. Está en elegir el indicado para cada caso. Porque en odontología, como en medicina, no existen recetas universales.

Una sonrisa más fuerte, no solo más linda

Uno de los aspectos más interesantes de estos tratamientos es que no buscan únicamente mejorar la estética. También pueden hacer que una encía muy fina se transforme en una encía más resistente. Y eso cambia completamente el pronóstico. Es como reforzar los cimientos de una casa: no solo mejora el aspecto, también mejora la capacidad de soportar el paso del tiempo.

¿Puede volver a retraerse? Es una de las preguntas más frecuentes. Y la respuesta honesta es que sí. Ningún tratamiento puede prometer que una encía nunca volverá a retraerse. Pero sí puede reducir enormemente esa posibilidad cuando se corrige la causa que originó el problema.

Un buen cepillado —no un cepillado fuerte—, el tratamiento del bruxismo cuando existe y los controles periódicos hacen una enorme diferencia. De hecho, numerosos pacientes mantienen resultados estables durante décadas.

Consulta odontológica. Foto: Freepik.

No todas las retracciones son iguales y no todos los pacientes necesitan el mismo procedimiento. Antes de decidir un tratamiento, el odontólogo evalúa la cantidad de encía sana que queda, la anatomía de la zona, la presencia de pequeños frenillos que generan tensión e incluso la forma en que esa persona cepilla sus dientes.

En algunos casos, una pequeña corrección con láser puede ayudar a preservar el resultado durante muchos años. En otros, el tratamiento se realiza por etapas, abordando una o dos zonas por vez para favorecer una recuperación cómoda. La tecnología permite hacer más, pero sigue siendo el criterio profesional el que marca la diferencia.

Cuando una encía se retrae, no solamente queda expuesta una raíz. También cambia la forma en que se ve el diente, la sonrisa pierde equilibrio y muchas personas sienten que su expresión ya no transmite la misma frescura. Por eso, recuperar esos tejidos significa devolver protección, función y estabilidad, y, en muchos casos, volver a sentirse cómodo al sonreír. Porque una sonrisa saludable no es aquella que parece perfecta, sino la que se ve natural y también acompaña el paso del tiempo sin perder su armonía.

Más información en biosmile.uy.