Dientes, envejecimiento y armonía: ¿Se puede adivinar la edad de una persona mirando su sonrisa?

Las redes sociales están llenas de consejos para retrasar el paso del tiempo. Cada vez es más común escuchar conversaciones sobre bótox, ácido hialurónico, bioestimuladores o rutinas de cuidado de la piel. Pero hay una pregunta curiosa que rara vez aparece en esa conversación: ¿Se puede adivinar la edad de una persona mirando su sonrisa?

La respuesta sorprende: no con exactitud. Nadie puede mirar una boca y decir si una persona tiene 42 o 47 años. Sin embargo, un odontólogo sí puede reconocer muchas señales que cuentan una historia sobre el paso del tiempo y, en algunos casos, esas señales aparecen mucho antes de que las personas sean conscientes de ellas.

Una sonrisa también cambia con los años

Cuando pensamos en el envejecimiento solemos imaginar algo que sucede de repente. Una arruga nueva, una cana, una expresión distinta frente al espejo. Sin embargo, el paso del tiempo casi nunca llega de un día para el otro. Es un proceso silencioso, y la sonrisa también forma parte.

Con los años, los dientes sufren un desgaste completamente natural. Los bordes que alguna vez fueron definidos empiezan a suavizarse. El color cambia lentamente. La superficie pierde parte del brillo que tenía en la juventud. Las encías pueden retraerse algunos milímetros. Incluso la forma en que los labios descansan sobre los dientes puede modificarse.

Ninguno de estos cambios ocurre de golpe. Pero, sumados, transforman la expresión de una persona.

Hay algo interesante que ocurre con la experiencia clínica. Después de ver miles de pacientes, un odontólogo aprende a identificar detalles que, para la mayoría de las personas, pasan inadvertidos. No se trata de adivinar edades, sino de reconocer patrones.

Hombre observa su sonrisa en el espejo. Foto: Canva.

Un desgaste marcado puede sugerir décadas de función o hábitos como el bruxismo. Una disminución en la longitud de los dientes puede modificar el soporte de los labios y hacer que la sonrisa se vea diferente. La pérdida de piezas dentarias, la reabsorción del hueso o determinados cambios en la mordida también influyen en la forma en que percibimos un rostro. La sonrisa, en otras palabras, tiene memoria.

Curiosamente, dos personas de la misma edad pueden transmitir sensaciones completamente distintas. Todos conocemos casos así. Alguien de 60 años que parece tener bastante menos, mientras otra persona de la misma edad que aparenta varios años más.

¿Por qué ocurre? La respuesta nunca depende de un solo factor. Influyen la genética, la exposición al sol, el tabaquismo, la alimentación, el descanso, el estrés y muchas otras variables. Pero también influye la salud bucal, porque la sonrisa forma parte de la arquitectura del rostro.

La buena noticia para nuestra boca

Durante mucho tiempo se pensó que el desgaste de los dientes era simplemente una consecuencia inevitable de cumplir años. Hoy sabemos que no siempre es así. La odontología moderna no busca borrar el paso del tiempo. Busca comprenderlo. Y, cuando es necesario, recuperar funciones, proporciones y equilibrio respetando las características de cada persona.

En algunos casos, alcanza con prevenir el desgaste. En otros, con proteger dientes que están sometidos a demasiada presión. Cuando existen pérdidas importantes de estructura, las técnicas actuales permiten rehabilitar la sonrisa conservando un aspecto natural.

Mujer feliz, sonriendo. Foto: Magnific.

El objetivo ya no es construir sonrisas perfectas, sino devolverles coherencia. Porque una sonrisa saludable no debería llamar la atención por verse artificial. Debería verse propia.

La sonrisa no solo participa en cómo nos ven los demás: también influye en cómo hablamos, cómo comemos, cómo expresamos emociones y cómo nos relacionamos con nuestro entorno. Por eso, cuando la odontología estudia el paso del tiempo, piensa en calidad de vida, función, bienestar y en conservar durante muchos años aquello que hace única a cada persona.

El paso del tiempo no deja una única huella: escribe pequeñas historias en distintos lugares del cuerpo. Una de ellas, silenciosa pero profundamente expresiva, empieza cada vez que sonreímos.

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