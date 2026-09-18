Qué pasa si le ponés sal gruesa en la tierra de la Sansevieria y cuáles son sus verdaderos efectos

La sansevieria, conocida popularmente como lengua de suegra, es una de las plantas de interior más elegidas para decorar los hogares gracias a su resistencia y a sus reducidos requerimientos de mantenimiento. Sin embargo, en los últimos tiempos se extendió una práctica casera entre quienes siguen las creencias sobre energías y purificación del hogar: colocar sal gruesa sobre la tierra de las plantas.

Esta costumbre tiene su origen en tradiciones que atribuyen a la sal propiedades simbólicas para limpiar los ambientes y protegerlos de las energías negativas. No obstante, desde el punto de vista de la botánica y el cuidado de las plantas, es importante distinguir las creencias culturales de los efectos que determinadas sustancias pueden generar en el sustrato y las raíces.

El procedimiento consiste, generalmente, en distribuir un puñado de sal gruesa sobre la superficie de la tierra, alrededor del tallo de la sansevieria. Aunque algunas personas lo incorporan como parte de sus rituales de bienestar, la aplicación de sal no constituye un método de fertilización y puede perjudicar la salud de la planta.

Sansevieria Trifasciata, o Lengua de suegra. Foto: Peter A. Mansfeld/Wikimedia.

¿Qué efecto tiene la sal gruesa sobre la lengua de suegra?

Desde la perspectiva del cuidado botánico, la sal gruesa no aporta los nutrientes esenciales que la sansevieria necesita para crecer. El cloruro de sodio no reemplaza a los fertilizantes formulados para plantas y, cuando se acumula en el sustrato, puede alterar las condiciones químicas necesarias para el desarrollo de las raíces. Una concentración elevada de sales puede generar estrés salino, un fenómeno que dificulta la absorción de agua por parte de las raíces y puede provocar daños en los tejidos vegetales. En determinadas circunstancias, la acumulación de sal también puede afectar la estructura del suelo y la disponibilidad de nutrientes.

Por este motivo, agregar sal a la tierra no es una práctica recomendable para cuidar la lengua de suegra. A diferencia de otros productos utilizados en jardinería, no existe una necesidad nutricional de incorporar cloruro de sodio al sustrato de esta especie. La cantidad y la frecuencia de exposición influyen en el riesgo de daño, pero no es posible establecer una dosis mensual universal que garantice la seguridad de la planta. La recomendación más prudente es evitar la aplicación de sal y recurrir a cuidados adaptados a las necesidades de la especie.

La creencia de la sal como protección contra las energías negativas

Sal gruesa. Foto: Freepik.

El uso de sal gruesa para limpiar las energías del hogar forma parte de diversas tradiciones populares y prácticas espirituales. Según estas creencias, el mineral puede actuar como una barrera simbólica frente a las energías negativas, la envidia y otros elementos considerados perjudiciales para el equilibrio del ambiente.

Al colocar sal en la tierra de una planta, algunas personas buscan combinar el cuidado de la vegetación con un ritual de purificación energética y protección del hogar. Desde esta perspectiva, la sansevieria no solo cumple una función decorativa, sino que también se integra a determinadas prácticas destinadas a promover la armonía familiar.

Sin embargo, es necesario diferenciar el valor simbólico de estos rituales de los efectos biológicos comprobados. No existe evidencia científica que demuestre que la sal gruesa elimine energías negativas o mejore la calidad de vida de quienes habitan una vivienda. Del mismo modo, aunque la sansevieria se utiliza con frecuencia en espacios interiores, su presencia no garantiza por sí sola una mejora significativa de la calidad del aire en condiciones domésticas habituales. Su cuidado debe basarse en las necesidades reales de la planta.

Lengua de suegra y feng shui: qué representa en el hogar

El feng shui es una tradición de origen chino que se ocupa de la relación entre la disposición de los espacios y el flujo de energía, conocido como chi o qi. Dentro de esta práctica, algunas plantas se consideran elementos que pueden contribuir simbólicamente al equilibrio y la protección de los ambientes. La lengua de suegra en el feng shui suele asociarse con la fortaleza, la protección y la capacidad de establecer límites. Sus hojas alargadas, rígidas y puntiagudas se interpretan, en determinados enfoques, como símbolos de firmeza y resistencia.

Estas interpretaciones pertenecen al ámbito de las creencias tradicionales y no constituyen propiedades energéticas demostradas científicamente. Aun así, explican por qué algunas personas eligen esta planta para decorar sus hogares y asignarle un significado particular. En cuanto a sus características botánicas, la Sansevieria es una especie que puede adaptarse a distintos ambientes interiores y tolerar períodos de escasez de agua, aunque sus necesidades dependen de las condiciones de luz, temperatura y humedad.

¿Por qué el feng shui recomienda evitar la lengua de suegra en el dormitorio?

Algunas interpretaciones del feng shui consideran que las hojas puntiagudas pueden generar las denominadas “flechas envenenadas”, un concepto que describe formas o disposiciones asociadas simbólicamente con una energía cortante o poco favorable.

Desde esta perspectiva, se recomienda evitar colocar plantas de hojas afiladas cerca de la cama o en espacios destinados al descanso. La explicación tradicional sostiene que su presencia podría interferir con la sensación de calma y el equilibrio energético del dormitorio.

Sin embargo, no hay evidencia científica que demuestre que la forma de las hojas de una sansevieria altere el sueño o genere efectos negativos sobre la salud emocional de las personas. La decisión de ubicarla en un dormitorio puede basarse en preferencias personales, condiciones de iluminación y seguridad del espacio.

Quienes siguen los principios del feng shui suelen preferir colocar la lengua de suegra en entradas, pasillos o zonas comunes, donde su presencia se interpreta como un elemento de protección y organización energética.

Cómo cuidar la lengua de suegra sin perjudicar sus raíces

Foto: Commons.

Más allá de las creencias vinculadas con la sal y el feng shui, el cuidado de la Sansevieria requiere prestar atención a sus condiciones de crecimiento. Para mantener una lengua de suegra saludable, es importante considerar los siguientes aspectos:



Riego moderado: la planta tolera períodos de sequía, por lo que conviene evitar el exceso de agua y esperar a que el sustrato se seque antes de volver a regar.

la planta tolera períodos de sequía, por lo que conviene evitar el exceso de agua y esperar a que el sustrato se seque antes de volver a regar. Buen drenaje: la maceta debe permitir la salida del agua para reducir el riesgo de encharcamiento y pudrición de las raíces.

la maceta debe permitir la salida del agua para reducir el riesgo de encharcamiento y pudrición de las raíces. Iluminación adecuada: puede adaptarse a distintos niveles de luz, aunque las condiciones de iluminación influyen en su crecimiento.

puede adaptarse a distintos niveles de luz, aunque las condiciones de iluminación influyen en su crecimiento. Sustrato apropiado: una mezcla con buen drenaje favorece el desarrollo radicular y ayuda a evitar la acumulación excesiva de humedad.

una mezcla con buen drenaje favorece el desarrollo radicular y ayuda a evitar la acumulación excesiva de humedad. Evitar la sal gruesa: no es necesario incorporar sal al sustrato, ya que su acumulación puede generar estrés salino y perjudicar las raíces.

Estos cuidados permiten priorizar la salud de la planta sin necesidad de recurrir a sustancias que no cumplen una función nutricional comprobada.

Tradición y botánica: cómo encontrar un equilibrio en el cuidado de las plantas

La costumbre de colocar sal gruesa en la lengua de suegra refleja la manera en que algunas prácticas espirituales se incorporan a la vida cotidiana. Para quienes creen en la purificación energética, este ritual puede tener un significado personal y cultural.

Sin embargo, cuando se trata de mantener una planta saludable, es fundamental diferenciar las interpretaciones simbólicas de las recomendaciones basadas en la ciencia botánica.

La sal no es un fertilizante para la Sansevieria y su aplicación puede generar condiciones perjudiciales para las raíces. Por eso, quienes quieran combinar sus creencias con el cuidado de las plantas pueden mantener el valor simbólico del ritual sin colocar el mineral directamente sobre la tierra.

En definitiva, el cuidado adecuado de la lengua de suegra depende de sus necesidades biológicas, mientras que la elección de su ubicación y el significado que se le atribuya dentro del hogar pueden responder a preferencias personales o tradiciones como el feng shui.

