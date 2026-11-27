"Cuando nos vayamos de vacaciones, vamos a tener más tiempo para nosotros": la frase aparece en medio de un año en el que a la pareja le costó hasta cenar junta. Después llega enero. Están en un balneario de Rocha, los "gurises" por fin se durmieron y, cuando se apaga la luz, una persona piensa "ahora sí" y la otra "por fin puedo dormir".

Me interesa ese momento porque dos personas pueden haber esperado con la misma ilusión esas vacaciones y necesitar cosas muy distintas esa primera noche. Una extraña el contacto. La otra lleva semanas soñando con dormir ocho horas seguidas. Y, a veces, en lugar de decirnos eso, nos quedamos intentando adivinar qué significa que el otro se haya dado vuelta.

En Uruguay, la Encuesta de Uso del Tiempo 2021-2022, realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Inmujeres, registró que las mujeres dedicaban en promedio 34,4 horas semanales al trabajo no remunerado, frente a 20,6 horas de los varones. Solo en el trabajo doméstico dentro del hogar, la diferencia era de 10,6 horas semanales.

Esa diferencia ayuda a ponerle nombre a una escena de verano. Alguien prepara el bolso para la playa, se acuerda del protector solar, calcula qué van a comer los niños y a la vuelta deja todo listo para el día siguiente. Tal vez la otra persona hizo las compras o lavó los platos. ¿Quién tuvo que pensar en todo lo demás?

Por eso, antes de preguntarnos qué podemos hacer para tener más sexo en vacaciones, yo haría una pregunta más cotidiana: ¿Los dos estamos teniendo tiempo para descansar? A veces, lo que hace falta esa tarde es que alguien se haga cargo de la merienda desde el principio hasta el final, mientras la otra persona se queda leyendo o sale a caminar sola. Ese rato vale por sí mismo, haya sexo esa noche o no.

Familia en la playa durante sus vacaciones. Foto: Magnific.

En educación sexual hablamos de deseo responsivo para describir algo que muchas personas reconocen cuando le ponemos palabras. Las ganas pueden aparecer una vez que ya estamos disfrutando de un momento de cercanía que elegimos compartir. Puede empezar con un beso al volver de la playa o con una charla en la que, por primera vez en días, nos escuchamos sin mirar el celular. La médica Rosemary Basson describió este componente del deseo en su modelo de respuesta sexual femenina.

Para que ese encuentro se sienta libre, tiene que haber espacio para decir “tengo ganas de abrazarte, pero hoy quiero quedarme ahí” y que el abrazo siga siendo bienvenido. Si cada caricia viene con la expectativa de que pase algo más, puede empezar a dar ganas de esquivar hasta la caricia.

Y también están quienes, con el cambio de ritmo, descubren que tienen más ganas. A veces la novedad es tan sencilla como verse de otra manera. La persona con la que venías hablando de cuentas y horarios es la misma con la que hoy te reíste porque se olvidaron de llevar los cubiertos a la playa. Esos momentos también forman parte de la intimidad.

En vez de adivinar, probemos hablar

Si tuviera que proponer una conversación para estas vacaciones, empezaría por algo así: “Te extrañé este año. Me gustaría que encontremos algún rato para nosotros. ¿Qué te gustaría a vos?”. Puede que la respuesta sea salir a caminar, dormir una siesta juntos o buscar un momento en el que tengan privacidad. En un viaje familiar, a veces hay que conversar también sobre quién se ocupa de los niños y en qué momento puede descansar cada persona.

Y si sos quien llega sin ganas, también podés decirlo con cariño: “Hoy necesito dormir, pero me gustaría que mañana desayunemos juntos”. Y si lo único que querés decir es “hoy necesito dormir”, eso también alcanza.

Cuando vuelvan a casa, quizás lo más lindo de esas vacaciones haya sido una tarde en la que pudieron estar cerca sin mirar la hora. Vale la pena preguntarse qué hizo posible ese rato. Tal vez fue el descanso, haber repartido mejor las tareas o poder decirse con sinceridad qué necesitaba cada uno. Cualquiera de esas cosas puede tener lugar un martes cualquiera, mucho después de desarmar los bolsos.