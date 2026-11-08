Dormir con maquillaje: cinco consecuencias para la piel y por qué conviene retirarlo antes de acostarse

Después de un día largo, entre el trabajo, las obligaciones y el cansancio acumulado, quitarse el maquillaje antes de acostarse puede convertirse en una tarea que muchas veces se posterga.

Sin embargo, aunque hacerlo de manera ocasional parezca inofensivo, convertirlo en un hábito puede tener consecuencias para la piel.

Mientras dormimos, los restos de cosméticos se mezclan con la grasa y las impurezas acumuladas durante el día. Esta combinación puede favorecer la obstrucción de los poros y la aparición de imperfecciones.

Retirar correctamente los productos de belleza es un paso importante para mantener la piel en buenas condiciones. Entre las principales consecuencias de dormir maquillada se encuentran las siguientes.

Cinco efectos de dormir sin desmaquillarse

1. Pérdida de luminosidad:

La acumulación de restos de maquillaje e impurezas puede hacer que la piel pierda su aspecto fresco y luminoso y luzca más apagada, con señales de cansancio.

2. Aparición de granos y puntos negros:

La base, el rubor y otros cosméticos pueden favorecer la obstrucción de los poros cuando no se retiran correctamente. Según las fórmulas de los productos, esto puede contribuir a la aparición de puntos negros y espinillas.

3. Irritación en los ojos:

Los restos de rímel y delineador también pueden provocar molestias. Si entran en contacto con los ojos, pueden causar picazón, enrojecimiento e irritación.

4. Mayor sensibilidad de la piel:

La exposición prolongada a determinados ingredientes de los cosméticos puede generar ardor, picazón e irritación, especialmente en personas con una barrera cutánea más delicada.

Mujer maquillándose. Foto: Freepik.

5. Menor aprovechamiento de los tratamientos faciales:

Los productos de cuidado facial, como los sérums, deben aplicarse sobre la piel limpia. La presencia de maquillaje e impurezas puede dificultar su distribución uniforme e interferir con el aprovechamiento de sus beneficios.

Cómo limpiar el rostro correctamente antes de dormir

Retirar el maquillaje no consiste simplemente en pasar una toallita húmeda. Elegir los productos adecuados según el tipo de piel es importante para conseguir una limpieza efectiva sin provocar resequedad o irritación.

Las recomendaciones varían según las características de cada rostro:

Piel grasa: el agua micelar y un gel de limpieza suave pueden ayudar a retirar el maquillaje y controlar el exceso de sebo sin resecar la piel.

Piel seca: conviene optar por bálsamos o leches limpiadoras, que permiten retirar los pigmentos sin generar sensación de tirantez.

Piel mixta: se recomiendan fórmulas delicadas que respeten las distintas zonas del rostro, incluidas aquellas más secas.

Aunque al final del día el cansancio invite a dejar la limpieza para la mañana siguiente, dedicar unos minutos a retirar el maquillaje es un hábito importante dentro del cuidado facial. Una rutina adecuada ayuda a eliminar los restos de cosméticos y las impurezas acumuladas durante la jornada.

En base a El Universal/GDA