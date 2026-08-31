Qué le pasa a los ojos al mirar el celular en la oscuridad antes de dormir, según un oftalmólogo

Mirar el celular en la cama, con las luces apagadas y justo antes de dormir, es parte de la rutina nocturna de muchas personas. Sin embargo, esta práctica puede generar algunas molestias visuales, especialmente cuando la pantalla es la principal fuente de iluminación en una habitación completamente oscura.

El oftalmólogo Jorge Pradas explicó qué sucede en los ojos en estas condiciones y utilizó una comparación para describir el efecto: observar el celular en la oscuridad sería similar a “apuntar una linterna directamente a tu ojo en la oscuridad, pero todas las noches”.

Uno de los aspectos que deben tenerse en cuenta, según explicó el especialista, es la manera en que el ojo se adapta a la ausencia de iluminación.

Cuando una persona se encuentra en un ambiente completamente oscuro, la pupila se dilata para permitir el ingreso de una mayor cantidad de luz. Al encender la pantalla del celular en esas condiciones, los ojos pasan de un entorno oscuro a recibir directamente la iluminación emitida por el dispositivo.

De acuerdo con la explicación de Pradas, este cambio puede estar acompañado de fatiga visual, sequedad ocular y otras molestias.

Qué molestias puede provocar

La exposición a la pantalla en una habitación oscura puede estar relacionada, según el oftalmólogo, con síntomas como fatiga visual y ojo seco.

En el video en el que aborda el tema, Pradas también atribuye a esta práctica un posible “daño acumulativo en la retina” y sostiene que sus efectos podrían manifestarse años después.

Paciente y doctora en consulta oftalmológica. Foto: Freepik.

Estas afirmaciones corresponden a lo expresado por el especialista en el material difundido.

Cuándo consultar al oftalmólogo

Pradas señaló que, cuando la fatiga o las molestias oculares se mantienen durante un período prolongado, dejar de utilizar el celular con la luz apagada puede no ser suficiente.

En esos casos, mencionó la posibilidad de que exista ojo seco y recomendó realizar una valoración médica.

La sequedad, la irritación o la fatiga ocular que persisten deben ser evaluadas de manera individual para determinar su origen y el manejo correspondiente.

Por eso, el especialista concluyó su video invitando a las personas que presentan estos síntomas a buscar orientación profesional.

En base a El Tiempo/GDA