Qué es el virus del Nilo Occidental, cómo se contagia y las señales de alerta que afectan el cerebro

El virus del Nilo Occidental vuelve a generar preocupación en Italia por el aumento de casos registrados. Más de la mitad de los casos —306— correspondieron a la forma neuroinvasiva de la enfermedad, la manifestación más grave, que puede afectar el sistema nervioso. Cinco de esos casos fueron importados de Maldivas, Francia, Bélgica, Grecia y Países Bajos.

Hasta el momento, el virus fue identificado en 79 provincias pertenecientes a 19 regiones italianas. Ante el aumento de las infecciones, las autoridades sanitarias instaron a la población a prestar atención a los síntomas y consultar ante la aparición de signos compatibles con la enfermedad.

La principal vía de transmisión es la picadura de un mosquito infectado. El virus circula entre mosquitos y aves y, cuando un mosquito portador pica a una persona, puede transmitirle la infección.

La mayoría de las personas infectadas no desarrolla síntomas. En otros casos, la enfermedad provoca un cuadro leve. El riesgo aumenta cuando el virus afecta el sistema nervioso y puede producir una infección neuroinvasiva potencialmente grave. Los síntomas suelen aparecer entre dos y seis días después de la picadura. En las personas con el sistema inmunitario debilitado, sin embargo, pueden presentarse más tarde.

Aunque la picadura de mosquito es la vía principal, existen otras formas menos frecuentes de transmisión. El virus también puede transmitirse mediante un trasplante de órganos o una transfusión de sangre. Además, una mujer embarazada infectada puede transmitirlo al feto.

Mosquito. Foto: Rawpixel.

Muchas infecciones pasan inadvertidas porque no provocan síntomas. Cuando aparecen manifestaciones, pueden ser similares a las de otras infecciones virales. Entre los síntomas más habituales se encuentran: fiebre, dolor de cabeza, dolores corporales, vómitos, diarrea y sarpullido. En la mayoría de los casos, el cuadro no evoluciona hacia una enfermedad grave. Sin embargo, algunas personas pueden desarrollar una infección que compromete el cerebro u otras estructuras del sistema nervioso.

La forma neuroinvasiva puede manifestarse con síntomas más severos, entre ellos fiebre alta, rigidez de cuello, entumecimiento, debilidad muscular y pérdida de la visión. La aparición de estos signos requiere atención médica, especialmente en personas que pertenecen a grupos con mayor riesgo de desarrollar complicaciones.

Actualmente no existen vacunas para prevenir la infección por el virus del Nilo Occidental en personas ni un tratamiento antiviral específico. El manejo de los cuadros leves se centra en aliviar los síntomas, con descanso, buena hidratación y analgésicos cuando están indicados.

Por eso, la prevención de las picaduras de mosquitos constituye una de las principales medidas para reducir el riesgo de infección. En zonas donde existe circulación del virus, utilizar repelente, cubrir la piel expuesta y reducir la presencia de mosquitos en el entorno son medidas especialmente importantes.

El aumento de casos registrado en Italia vuelve a poner el foco sobre una infección que muchas veces pasa sin síntomas, pero que en una parte de los pacientes puede comprometer el sistema nervioso. Reconocer las señales de alarma y consultar ante síntomas graves permite actuar a tiempo.

Con base en El Tiempo/GDA