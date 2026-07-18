Qué causa la falta de testosterona a partir de los 40 años y qué síntomas genera en los hombres

La fatiga constante, la disminución del deseo sexual, los cambios de humor o las dificultades para dormir son síntomas que muchos hombres comienzan a experimentar a partir de los 40 o 50 años. Aunque popularmente este conjunto de cambios suele conocerse como "andropausia", los especialistas aclaran que ese término no describe con precisión lo que ocurre en el organismo masculino.

Según expertos en urología, los hombres no atraviesan un cese brusco de la producción hormonal comparable con la menopausia femenina. En cambio, la testosterona disminuye de manera gradual con el paso de los años, un proceso que no afecta por igual a todas las personas.

¿Qué ocurre con la testosterona después de los 40 años? Especialistas de la Clínica La Colina explican que los niveles de testosterona suelen reducirse entre un 1 % y un 2 % por año a partir de los 40 años. Este descenso no implica una interrupción definitiva de la función hormonal ni de la fertilidad, que puede mantenerse incluso en edades avanzadas.

Por esa razón, desde el punto de vista médico se prefiere hablar de Hipogonadismo de Inicio Tardío o Síndrome de Deficiencia de Testosterona, un diagnóstico que solo puede confirmarse mediante una evaluación clínica y estudios de laboratorio.

Hombre en consulta médica. Foto: Freepik.

Aunque suele asociarse únicamente con la salud sexual, la testosterona interviene en numerosos procesos del organismo. Entre ellos: mantener la masa y la fuerza muscular, conservar la densidad ósea, participar en el metabolismo, influir sobre el estado de ánimo y contribuir al deseo sexual y a la función eréctil.

Por eso, una disminución de la testosterona puede producir síntomas muy diversos. Cuando los niveles hormonales disminuyen de forma significativa, pueden aparecer manifestaciones como:



Disminución del deseo sexual.

Disfunción eréctil.

Fatiga persistente o falta de energía.

Irritabilidad, tristeza o pérdida de motivación.

Disminución de la masa y la fuerza muscular.

Aumento de grasa corporal, especialmente abdominal.

Trastornos del sueño.

Reducción de la densidad ósea, con mayor riesgo de osteoporosis.

Sin embargo, los especialistas recuerdan que estos síntomas también pueden deberse a otras enfermedades o incluso al estrés, por lo que no permiten establecer un diagnóstico por sí solos.

Los urólogos no recomiendan realizar análisis hormonales de forma rutinaria únicamente por la edad. La indicación es solicitar estudios cuando existen síntomas compatibles con un posible déficit de testosterona, como fatiga persistente, disminución de la libido o problemas de erección. Además, para obtener resultados confiables, la extracción de sangre debe realizarse entre las 7 y las 10 de la mañana, cuando los niveles de la hormona alcanzan su pico diario.

Los especialistas advierten que un valor bajo de testosterona no significa automáticamente que exista un hipogonadismo asociado a la edad. Diversos factores pueden reducir temporalmente la producción hormonal, entre ellos: estrés crónico, obesidad, diabetes mal controlada, sedentarismo y dormir pocas horas o tener mala calidad de sueño. En muchos casos, mejorar estos hábitos permite recuperar parcialmente los niveles hormonales y aliviar los síntomas sin necesidad de recurrir a medicación.

Hombre cansado bosteza. Foto: Pexels.

¿La terapia con testosterona es para todos? La respuesta es no. La terapia de reemplazo hormonal puede ser una alternativa eficaz en algunos pacientes, pero únicamente cuando existe un diagnóstico confirmado y tras una evaluación médica individual.

Los especialistas destacan que este tratamiento requiere seguimiento permanente y debe ser indicado por un urólogo o un endocrinólogo, ya que no está exento de riesgos, especialmente en personas con antecedentes de enfermedades cardiovasculares o prostáticas.

Cuando síntomas como el cansancio, la pérdida de energía o la disminución del deseo sexual persisten y afectan la calidad de vida, lo más adecuado es consultar con un profesional para identificar la causa y determinar el tratamiento más apropiado. En algunos casos, la solución puede pasar por mejorar los hábitos de vida; en otros, será necesario estudiar si existe un déficit hormonal u otra condición médica que requiera atención.

Con base en El Tiempo/GDA