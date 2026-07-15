Muchos la descartan pero la espuma de la cerveza es clave para conservar sus propiedades y el aroma

Más allá de las preferencias personales, la espuma de la cerveza cumple una función importante, ya que ayuda a conservar el aroma, el sabor y otras propiedades organolépticas (o sea, las características que pueden percibir los sentidos como sabor, textura, color, etc.).

Conocida popularmente como "corona", esta capa espumosa tiene un nombre técnico: giste. Su presencia no es un defecto, sino una característica natural que forma parte de la composición de la cerveza. La espuma de la cerveza se genera como consecuencia del dióxido de carbono (CO₂) producido durante el proceso de fermentación.

Durante esta etapa, las levaduras transforman los azúcares presentes en la malta en alcohol y dióxido de carbono. Al entrar en contacto con el ambiente cuando la cerveza se sirve, ese gas forma las burbujas que dan origen a la espuma.

Espuma de cerveza. Foto: Unsplash.

Además del CO₂, la combinación de malta y lúpulo también favorece la formación de estructuras estables que permiten que la espuma permanezca durante más tiempo sobre la bebida.

Por eso, la presencia de espuma es completamente normal y, lejos de perjudicar la cerveza, contribuye a preservar sus cualidades sensoriales, especialmente en las cervezas de barril, donde actúa como una barrera que ayuda a conservar los aromas.

¿Para qué sirve la espuma de la cerveza?

La espuma no tiene únicamente una función estética. Entre sus principales beneficios se encuentran:



Ayuda a conservar el aroma de la cerveza.

de la cerveza. Protege parte de los compuestos responsables del sabor .

. Reduce el contacto de la bebida con el oxígeno, lo que contribuye a preservar sus características.

Mejora la experiencia de degustación al mantener la carbonatación durante más tiempo.

Cómo servir una cerveza con la cantidad justa de espuma

Foto: Unsplash.

Si se desea controlar la cantidad de espuma, la técnica al servir la cerveza resulta fundamental.

Los especialistas recomiendan:



Inclinar el vaso aproximadamente 45 grados al comenzar a servir la cerveza.

al comenzar a servir la cerveza. Verter la bebida de forma lenta y continua para disminuir la formación excesiva de burbujas.

A medida que el vaso se llena, ir colocándolo en posición vertical para controlar la cantidad de espuma.

Utilizar un vaso completamente limpio, libre de restos de grasa o detergente, ya que estos residuos dificultan la formación de una espuma estable.

Seguir estos pasos permite obtener una cerveza bien servida, con una cantidad equilibrada de espuma y sin desperdiciar bebida.

Usos de la espuma de cerveza en la cocina

Además de formar parte de la experiencia de beber cerveza, la espuma también puede aprovecharse en distintas preparaciones culinarias.

1. Rebozados más livianos

Incorporar la espuma de cerveza a masas para rebozados ayuda a introducir aire en la mezcla, lo que favorece una textura más ligera y crujiente. Es una opción ideal para pescados, verduras o aros de cebolla.

2. Salsas y reducciones

La espuma puede añadirse a salsas y reducciones para aportar parte de los aromas característicos de la cerveza y un delicado toque amargo, especialmente en preparaciones para carnes, embutidos o guisos.

3. Panificación

También puede utilizarse en masas para pan, pizza o focaccia. Además de aportar humedad, suma un sutil sabor a malta y lúpulo, al tiempo que contribuye a obtener una miga más aireada y una textura más liviana.

Aunque muchas personas intentan evitarla, la espuma de la cerveza desempeña un papel importante tanto en la conservación de las propiedades organolépticas como en la experiencia de degustación. Además, puede convertirse en un ingrediente útil en la cocina, aportando textura y sabor a diferentes preparaciones.