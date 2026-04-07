Ni todo el alcohol es igual, ni todas las dosis: lo que la ciencia acaba de descubrir sobre el consumo moderado

Un nuevo estudio observacional presentado en la Sesión Científica Anual del Colegio Americano de Cardiología revela que, si bien el consumo elevado de alcohol se asocia con peores resultados de salud independientemente del tipo de bebida, los efectos del consumo bajo o moderado de alcohol varían significativamente según la bebida.

La investigación, realizada con más de 340.000 adultos británicos, concluye que menor consumo de alcohol es mejor para la salud, aunque añade matices clave. Según el autor principal, el Dr. Zhangling Chen, en grupos de alto riesgo como personas con enfermedades crónicas o cardiovasculares, los peligros podrían ser aún mayores.

El estudio analizó los hábitos de consumo y la mortalidad durante un seguimiento promedio de 13 años, utilizando datos del Biobanco del Reino Unido (2006-2022). Los participantes fueron clasificados según su ingesta en gramos de alcohol puro diarios o semanales, considerando bebidas estándar como una lata de cerveza de 355 ml, una copa de vino de 150 ml o un chupito de licor de 45 ml (equivalentes a 14 gramos de alcohol puro cada uno).

Foto: Commons.

Los resultados muestran que, en comparación con quienes nunca beben o lo hacen ocasionalmente, las personas con alto consumo de alcohol presentaron:

· 24% más de probabilidades de morir por cualquier causa.

· 36% más de probabilidades de morir de cáncer.

· 14% más de probabilidades de morir por enfermedades cardíacas.

Sin embargo, al diferenciar por tipo de alcohol, se observó que el consumo bajo o moderado de vino se asocia con un menor riesgo de muerte, especialmente por enfermedades cardiovasculares (21% menos de riesgo). En contraste, el consumo de licores, cerveza o sidra —incluso en niveles bajos o moderados— se relacionó con un mayor riesgo de mortalidad (9% más para enfermedades cardiovasculares).

Entre las posibles explicaciones, los investigadores señalan compuestos beneficiosos en el vino tinto como los polifenoles y antioxidantes, además de hábitos asociados: el vino suele consumirse con comidas y dentro de dietas de mayor calidad y estilos de vida más saludables. Mientras que los licores, cerveza y sidra se asocian a menor calidad dietética y consumo fuera de comidas.

Limitaciones del estudio: al ser observacional, no permite establecer causalidad directa. El consumo se evaluó por autoinforme al inicio, sin registrar cambios a lo largo del tiempo, y los participantes del Biobanco del Reino Unido suelen ser más saludables que la población general, lo que limita la generalización. No obstante, el gran tamaño muestral y el largo seguimiento refuerzan la potencia estadística del estudio, ofreciendo una visión más detallada que investigaciones previas sobre la relación entre cantidad, tipo de alcohol y mortalidad.