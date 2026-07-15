Es saludable, pero no es para todos: estas son las personas que deberían evitar consumir avena

La avena es uno de los cereales más populares por su aporte de fibra, vitaminas y minerales, además de su versatilidad para incorporarla en desayunos y otras preparaciones. Sin embargo, aunque suele considerarse un alimento saludable, no resulta adecuada para todas las personas.

Según la organización El Poder del Consumidor, la avena aporta fibra, carbohidratos complejos, vitaminas del grupo B, hierro, magnesio, fósforo y zinc. Entre sus principales beneficios se destacan: favorecer la sensación de saciedad, ayudar a regular los niveles de azúcar en sangre, contribuir a disminuir el colesterol LDL ("malo"), mejorar el tránsito intestinal y equilibrar la microbiota.

A pesar de sus beneficios, algunos especialistas señalan que la avena puede no ser la mejor opción para determinadas personas. Entre ellas se encuentran:



Personas con síndrome del intestino irritable . Según el Centro Médico Quirúrgico de Enfermedades Digestivas, algunas personas con síndrome del intestino irritable pueden experimentar un aumento de síntomas como gases, distensión abdominal o molestias digestivas tras consumir avena.

. Según el Centro Médico Quirúrgico de Enfermedades Digestivas, algunas personas con síndrome del intestino irritable pueden experimentar un aumento de síntomas como gases, distensión abdominal o molestias digestivas tras consumir avena. Personas con enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten. Aunque la avena es naturalmente libre de gluten, puede contaminarse durante su procesamiento si entra en contacto con trigo, cebada o centeno.

Personas con diabetes. La avena contiene carbohidratos y, aunque posee un índice glucémico relativamente bajo, puede elevar la glucosa en sangre dependiendo de la cantidad consumida y de los alimentos con los que se combine, como miel o frutas muy dulces.

relativamente bajo, puede elevar la glucosa en sangre dependiendo de la cantidad consumida y de los alimentos con los que se combine, como miel o frutas muy dulces. Personas con anemia. Los especialistas también señalan que el alto contenido de fibra, especialmente en el salvado de avena, puede dificultar parcialmente la absorción del hierro cuando se consume en exceso, por lo que quienes presentan anemia deberían consultar la mejor forma de incorporarla a su alimentación.

Avena. Foto: Unsplash.

Cómo reducir las molestias digestivas

Incluso en personas sin enfermedades digestivas, consumir grandes cantidades de avena puede favorecer la aparición de gases o sensación de pesadez. Para mejorar su tolerancia, algunos especialistas recomiendan:



Incorporarla de forma gradual a la alimentación.

Remojarla previamente en agua o leche.

Cocinarla entre cinco y diez minutos antes de consumirla.

Combinarla con grasas saludables, como frutos secos o semillas.

Acompañarla con una fuente de proteínas, como yogur.

Aunque la avena ofrece numerosos beneficios nutricionales, no existe un alimento adecuado para todas las personas por igual. Si se padece una enfermedad digestiva, diabetes, enfermedad celíaca u otra condición médica, lo más recomendable es consultar con un profesional antes de incorporarla de manera habitual a la dieta.

Con base en El Universal/GDA