Los seis alimentos ricos en fibra que ayudan a controlar el colesterol y favorecen la salud cardiovascular

Mantener el colesterol en niveles adecuados es uno de los principales factores para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. En ese contexto, los especialistas recomiendan incorporar alimentos ricos en fibra a la alimentación diaria y recuerdan que, en algunos pacientes, también puede ser necesario el tratamiento con medicamentos.

Según información de la Universidad de Harvard, las guías alimentarias estadounidenses aconsejan consumir entre 20 y 30 gramos de fibra por día. Este nutriente, presente principalmente en alimentos de origen vegetal, ayuda a disminuir el colesterol y favorece el funcionamiento del organismo.

Los alimentos con más fibra

El cardiólogo Jorge Tartaglione señala que algunos de los alimentos con mayor contenido de fibra y que pueden incorporarse habitualmente a la dieta son:

-Verduras de hojas verdes.

- Granos integrales.

- Frutos secos.

- Legumbres.

- Vegetales crucíferos.

- Frutas.

Además de contribuir al control del colesterol, una alimentación rica en fibra favorece el funcionamiento del organismo.

¿Cuáles van a la heladera y cuáles no? Foto: Unsplash.

El rol de las estatinas

Tartaglione explicó que las estatinas, uno de los medicamentos más utilizados para tratar el colesterol elevado, actúan reduciendo la producción de colesterol en el organismo.

Según indicó, estos fármacos ayudan a disminuir el riesgo de infarto, accidente cerebrovascular (ACV) y otras enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, remarcó que la alimentación saludable y la actividad física siguen siendo pilares fundamentales, aunque algunos pacientes necesitan tratamiento farmacológico para alcanzar los valores recomendados.

El especialista también recordó que el colesterol no depende únicamente de la dieta. "Un 30% viene de la alimentación y mucha gente lo fabrica genéticamente en el hígado", explicó, al señalar que algunas personas pueden presentar colesterol elevado incluso siguiendo una dieta vegetariana.

Frittata de verduras asadas Imagen creada por Chat GPT

Cuáles son los valores recomendados

Los objetivos de colesterol LDL varían según el riesgo cardiovascular de cada persona:

- Personas sanas: menos de 116 mg/dL.

- Personas fumadoras, con hipertensión o diabetes: menos de 100 mg/dL y, en algunos casos, menos de 70 mg/dL.

- Pacientes con antecedentes de enfermedades cardiovasculares: menos de 50 mg/dL.

Los especialistas coinciden en que una alimentación equilibrada, rica en fibra, junto con el ejercicio físico y el seguimiento médico cuando corresponde, son claves para mantener el colesterol bajo control y cuidar la salud cardiovascular.

En base a El Tiempo/GDA