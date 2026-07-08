Ni moho ni químicos: el motivo natural por el que las ciruelas tienen una capa blanca en la piel

La capa blanca de las ciruelas suele generar confusión entre muchos consumidores, que a menudo la asocian con moho o con restos de pesticidas. Sin embargo, esa película blanquecina es una protección natural producida por la propia fruta y no representa ningún riesgo para la salud.

La fina película que recubre la piel de las ciruelas se conoce como pruina, una capa cerosa natural que la fruta produce de manera espontánea durante su desarrollo.

La pruina tiene un aspecto ligeramente empolvado, no posee olor y cumple una función muy importante: ayuda a reducir la pérdida de humedad, protege la fruta frente a insectos y microorganismos, y contribuye a prolongar su conservación. Gracias a esta barrera natural, las ciruelas mantienen su frescura durante más tiempo sin necesidad de tratamientos adicionales.

Foto: Ivar Leidus/Commons.

¿Cómo diferenciar la pruina del moho?

Aunque a simple vista pueden parecer similares, existen diferencias claras entre la pruina y el moho. La pruina forma una capa fina, uniforme y seca que cubre prácticamente toda la superficie de la fruta. En cambio, el moho suele tener una textura algodonosa o esponjosa y aparece de manera irregular, especialmente en zonas donde la fruta presenta golpes, cortes o algún tipo de daño.

Si la superficie muestra manchas con relieve, cambios de color o un crecimiento localizado, es más probable que se trate de moho y no de la protección natural de la fruta.

¿Es seguro comer la capa blanca de las ciruelas?

Foto: Unplash.

Sí. La pruina es completamente comestible y no es necesario retirar la piel de las ciruelas antes de consumirlas.

Incluso después del lavado, parte de esta capa puede permanecer adherida a la fruta, algo totalmente normal y que no supone ningún riesgo para la salud.

Esta protección natural también está presente en otras frutas como las uvas y los arándanos, aunque suele pasar más desapercibida debido al color de su piel.

¿Cuándo conviene lavar las ciruelas?

Los especialistas en conservación de alimentos recomiendan lavar las ciruelas únicamente antes de consumirlas. Mantener intacta la pruina durante el almacenamiento ayuda a conservar mejor la humedad de la fruta y retrasa su deterioro.

Antes de comerlas, sí es recomendable lavarlas con abundante agua para eliminar restos de suciedad, polvo y posibles microorganismos adquiridos durante el transporte, la manipulación o el almacenamiento. Aunque la capa blanca continúe siendo visible después del lavado, no hay motivo de preocupación, ya que forma parte de las defensas naturales de la fruta.